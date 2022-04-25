Как сообщают в Министерстве обороны Украины, техника принадлежала 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде (военная часть № 69 647) из города Кяхта, что в Бурятии.

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ВСУ разгромили бригаду бурят: продолжается зачистка леса

По приблизительным расчетам, расстояние от военного городка в Кяхте до этих позиций в пригороде столицы – 6 400 километров.

Даже если преодолевать это расстояние на легковом транспорте без остановок – дорога займет от 3 до 4 дней,

– пишут в Минобороны.

Так что российские войска дольше ехали в Украину, чем отвоевали на фронте.

Минобороны напомнило, что именно эта бригада обстреливала гражданскую застройку мирных украинских сел и городков Киевской области. Для этого использовали системы залпового огня и запрещенные международными конвенциями кассетные боеприпасы.

ВСУ показали, как зачищают лес, в котором стояли оккупанты / Фото Министерства обороны Украины

В настоящее время преступные позиции "боевых" бурят уничтожены, как и сам личный состав. В этом помогла меткость наших защитников и реактивная артиллерия. В лесах, на прежних позициях оккупантов, продолжается разминирование.

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