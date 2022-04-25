Як повідомляють у Міністерстві оборони України, техніка належала 37-ій окремій гвардійській мотострілецькій бригаді (військова частина № 69 647) з міста Кяхта, що у Бурятії.

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ЗСУ розгромили бригаду бурятів: триває зачистка лісу

За приблизними розрахунками, відстань від військового містечка у Кяхті до цих позицій у передмісті столиці – 6 400 кілометрів.

Навіть якщо долати цю відстань легковим транспортом без зупинок – дорога займе від 3 до 4 днів,

– пишуть у Міноборони.

Тож російські війська довше їхали в Україну, ніж відвоювали на фронті.

Міноборони нагадало, що саме ця бригада обстрілювала цивільну забудову мирних українських сіл і містечок на Київщині. Для цього використовували системи залпового вогню та заборонені міжнародними конвенціями касетні боєприпаси.

ЗСУ показали, як зачищають ліс, в якому стояли окупанти / Фото Міністерство оборони України

Наразі злочинні позиції "бойових" бурятів знищено, як і сам особовий склад. У цьому допомогла влучність наших захисників та реактивна артилерія. У лісах, на колишніх позиціях окупантів, триває розмінування.

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