Об этом 24 канал рассказал военный эксперт Сергей Грабский. По его словам, россияне уже осознали, что не выполнили ни одну оперативную задачу из тех, которые им приказали завершить во время второй фазы войны в Украине.

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Оккупантов заставят перейти к обороне

Российские захватчики еще несколько дней будут продолжать наступательные операции, попытаются продвигаться, попытаются оцепить наши войска, предположил эксперт.

Утрачивая такими темпами свои подразделения и боевую технику – надолго их не хватит. Если думать с инерционностью – их хватит еще на неделю, возможно, на 10 дней,

– заявил Сергей Грабский.

После этого оккупанты просто вынуждены будут перейти к оборонительным действиям, закрепиться на занятых рубежах или отойти и пытаться удержать территорию, которую держат под своим контролем. Так, по словам военного эксперта, может развиваться ситуация.

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"Увидим, насколько у нас хватит ресурсов, чтобы нанести определенные контрудары, улучшить наши позиции. Тогда мы будем наблюдать уменьшение интенсивности боев и переход к более затяжной фазе", – сказал Грабский.

Когда может начаться третья фаза

В ответ на вопрос, когда может начаться так называемая третья фаза войны, Сергей Грабский сказал: "Трудно спрогнозировать, потому что существуют определенные нормы по развертыванию дополнительных подразделений".

По словам эксперта, это может растянуться на 2 – 3 месяца, все зависит от сложности подготовки необходимых России подразделений. Захватчики могут бросать в бой своих солдат и без должной подготовки с минимальной экипировкой.

"Все будет зависеть от воли политического руководства России, насколько они будут готовы пожертвовать своими человеческими ресурсами", – отметил Сергей Грабский.

Что говорят о фазах войны на Западе

Новая фаза войны в Украине, по словам директора ЦРУ Уильяма Джозефа Бернса, не менее опасна, чем в первые дни полномасштабного вторжения России. Ею он считает именно усиление наступательных действий захватнических войск на Востоке Украины.

В то же время, в НАТО спрогнозировали время решающей фазы войны. Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане считает, что "все будет понятно" в ближайшие недели. Тем не менее, сама война, по его словам, может продолжаться еще определенный промежуток времени после так называемой решающей фазы.

Грабский о второй фазе войны: смотрите видео