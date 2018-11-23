Долгожданный паспорт: украинка получила документ впервые в 93 года

93-летняя украинка Мария Цебак, которая большую часть жизни провела в Германии, впервые получила паспорт в консульстве Украины во Франкфурте-на-Майне.

Об этом сообщает консульство Украины на Facebook-странице.

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Марии было 16 лет, когда во время Второй мировой войны ее вывезли на принудительные работы в Германию. Она очень хотела вернуться на Родину после войны, но узнала, что украинцев из западных регионов отправляют сразу в Сибирь.

Женщина имеет лишь один документ о происхождении, который когда-то выдала ей греко-католическая церковь. Именно этот документ спас Марию от страшной судьбы многих украинцев, которые должны были после каторжных работ в Германии пройти концлагеря в советской Сибири.

Именно поэтому Цебак осталась в Германии, однако получить гражданство страны категорически отказалась. Зато женщина имела уникальный документ – удостоверение личности без родины.

Именно так, не удостоверение личности без гражданства, а удостоверение личности без родины,

– подчеркнули в консульстве.

В консульстве рассказали, что познакомились с женщиной в 2015 году во время возложения цветов погибшим во время Второй мировой войны , а впоследствии предложили ей получить паспорт.

"И вот, после нескольких месяцев осуществления необходимых формальностей, Мария Цебак получила свой первый и такой долгожданный паспорт гражданина Украины!"– отметили в посольстве.