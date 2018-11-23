Довгоочікуваний паспорт: українка отримала документ вперше у 93 роки

93-річна українка Марія Цебак, яка більшість життя провела у Німеччині, вперше отримала паспорт у консульстві України у Франкфурті-на-Майні.

Про це повідомляє консульство України на Facebook-сторінці.

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Марії було 16 років, коли під час Другої світової війни її вивезли на примусові роботи до Німеччині. Вона дуже хотіла повернутися на Батьківщину після війни, але дізналася, що українців із західних регіонів відправляють одразу до Сибіру.

Жінка має лише один документ про її походження, який колись видала їй греко-католицька церква. Саме цей документ врятував Марію від страшної долі багатьох українців, які мусили після каторжних робіт у Німеччині пройти концтабори в радянському Сибірі.

Саме тому Цебак залишилася у Німеччині, проте отримати громадянство країни категорично відмовилася. Натомість жінка мала унікальний документ – посвідчення особи без батьківщини.

Саме так, не посвідчення особи без громадянства, а посвідчення особи без батьківщини,

– підкреслили в консульстві.

У консульстві розповіли, що познайомилися з жінкою у 2015 році під час покладання квітів загиблим під час Другої світової війни , а згодом запропонували їй отримати паспорт.

"І от, після кількох місяців здійснення необхідних формальностей, пані Марія Цебак отримала свій перший і такий довгоочікуваний паспорт громадянина України!" – зазначили в посольстві.