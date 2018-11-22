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      Скільки Німеччина виділила Україні на житло для переселенців

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      Німеччина виділила Україні 9 млн євро на житло для переселенців
      Німеччина виділила Україні 9 млн євро на житло для переселенців / Фото із відкритих джерел

      Уряд Німеччини виділив Україні кругленьку суму на будівництво та ремонт житла для тимчасово переміщених осіб.

      Відповідну угоду підписали німецький державний банк розвитку KfW та Український фонд соціальних інвестицій підписали угоду, інформує прес-служба Дніпропетровської облради.

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      Проект буде реалізований у населених пунтках на території 5 областей України: Дніпропетровської, Харківськіої, Запорізької, Донецької та Луганської.

      Вартість одного проекту має становити до 500 тисяч євро, а площа будівлі – приблизно 1300 метрів квадратних.

      За даними голови Дніпропетровської облради, на території області на сьогодні проживає приблизно 100 тисяч внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій.

      За даними Мінсоцполітики, станом на листопад 2018 року в Україні на обліку перебуває понад 1,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб.

      У вересні Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє переселенцям з інвалідністю та членам їхніх сімей ставати на соціальний квартирний облік.

      Що таке соціальне житло?Житло всіх форм власності (крім соціальних гуртожитків) із житлового фонду соціального призначення, що безоплатно надається громадянам України, які потребують соціального захисту, на підставі договору найму на певний строк.

      Теги: Новини нерухомості біженці Новини України
      Джерело: 24 канал
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