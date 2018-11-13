Скільки в Україні офіційних переселенців: відома нова кількість
В Україні продовжує зростати кількість переселенців. Станом на листопад 2018 року на обліку перебувають понад 1,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб з окупованого Росією Донбасу та Криму.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики України.
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Станом на 12 листопада 2018 року взято на облік 1 521 038 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим,
– йдеться у повідомленні.
Зазначимо, за останній тиждень кількість зареєстрованих переселенців збільшилася на понад пів тисячі осіб.
До слова, станом на вересень 2018 року на обліку перебували 1 519 132 внутрішньо переміщені особи із Донбасу та Криму.
Джерело: 24 Канал
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