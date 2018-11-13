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      Сколько в Украине официальных переселенцев: известно новое количество

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      В Украине официально зарегистрировано более 1,5 миллиона переселенцев
      В Украине официально зарегистрировано более 1,5 миллиона переселенцев / Фото из открытых источников

      В Украине продолжает расти количество переселенцев. По состоянию на ноябрь 2018 года на учете состоят более 1,5 миллиона внутренне перемещенных лиц из оккупированного Россией Донбасса и Крыма.

      Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

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      По состоянию на 12 ноября 2018 года учтено 1 521 038 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым,
      – говорится в сообщении.

      Отметим, за последнюю неделю количество зарегистрированных переселенцев увеличилось более чем на полтысячи человек.

      К слову, по состоянию на сентябрь 2018 года на учете состояло 1 519 132 внутренне перемещенных лица из Донбасса и Крыма.

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Министерство социальной политики Аннексия Крыма беженцы
      Источник: 24 Канал
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