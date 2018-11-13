Сколько в Украине официальных переселенцев: известно новое количество

В Украине продолжает расти количество переселенцев. По состоянию на ноябрь 2018 года на учете состоят более 1,5 миллиона внутренне перемещенных лиц из оккупированного Россией Донбасса и Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

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По состоянию на 12 ноября 2018 года учтено 1 521 038 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым,

– говорится в сообщении.

Отметим, за последнюю неделю количество зарегистрированных переселенцев увеличилось более чем на полтысячи человек.

К слову, по состоянию на сентябрь 2018 года на учете состояло 1 519 132 внутренне перемещенных лица из Донбасса и Крыма.