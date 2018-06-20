Про переселенців з Донбасу: чого ніколи не зрозуміють люди, які не втратили свій дім на війні

Про переселенців з Донбасу: чого ніколи не зрозуміють люди, які не втратили свій дім на війні92 Читать новость на русском
Вони були змушені покинути рідні домівки через війну. Але навіть на мирних територіях кожен день для них — боротьба. Бо підтримки практично не мають. Йдеться про переселенців. 20 червня відзначають Всесвітній день біженців. І вже п'ятий рік цей день, на жаль, є близьким і болючим для України.
П'ятницю 13-те 2015 року пані Ірина запам'ятала на все життя: того дня бойовики обстріляли кафе у місті Щастя на Луганщині, де вона працювала. Жінка вижила, однак отримала числені опіки, їй ампутували ногу.
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З того часу із сином живе на валізах. Нині перебуває у київському Центрі реабілітації інвалідів. Може там мешкати до початку липня – поки не завершить навчання. А далі навіть не уявляє, куди податись, адже за плечима ні грошей, ні житла, ні роботи.
За 3,5 роки я жодного разу не була у домашній обстановці. Розумієте? Я 2,5 роки прожила в одній і тій же палаті!
– розповіла переселенка Ірина Посохова.
А це – Любов Кожура.
Переселенка Любов Кожура
Під час обстрілу у селі Лебединське на Донеччині загинули її онуки. Жінка ж отримала осколкові поранення. Спочатку переїхала до Дніпра, потім у Маріуполь.
Я квартиру знімаю зі своєю старшою дочкою, бо нам нікуди йти. У Лебединому постійно бухають (обстрілюють – 24 канал). А воно як вибухає, так у мене відразу ноги підкошуються,
– сказала переселенка Любов Кожура.
Ці люди і думати бояться, що могло бути, якби вони не покинули свої домівки. Мирне населення часто стає мішенню бойовиків.
Станом на 15 травня 2018 року наша місія зареєструвала понад 3 тисячі смертей серед цивільних осіб. Кількість тих, хто зазнав поранення – від 7 до 9 тисяч осіб,
– заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини Фіона Фрейзер.
Чи не кожен переселенець зі Сходу бідкається: проблем мають з мішок, а от вирішувати доводиться самотужки. Люди вже неодноразово звертались до чиновників, але віз і нині там.
"У цьому році ми виділяємо 47 мільярдів на відновлення будівництва доріг, 270 мільйонів на футбольні поля і 34 мільйони на житло для переселенців. Це просто для розуміння масштабів проблеми", – наголосив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України Георгій Тука.
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Скільки точно в Україні переселенців з тимчасово окупаних територій – невідомо. Кожен день для них боротьба. Однак, рук не опускають.
Ми змусимо себе поважати. Змусимо! Тому що люди, з якими ми спілкуємося, вони взагалі не розуміють, вони не бачать наших проблем. Для нас головне зараз, щоб була медицина, протезування, реабілітація, житло. Та я можу купу проблем перерахувати!
– сказав голова громадської організації цивільних постраждалих у зоні конфлікту на Сході України Ігор Мирошниченко.
Тим часом місія ООН закликає уряд України запровадити механізми ефективного правового захисту та відшкодування шкоди жертвам конфлікту. Доки цього не станеться, українці з окупованих територій будуть і далі стукати у кожні двері в надії на допомогу.