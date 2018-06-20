Скільки цивільних загинуло під час війни на Донбасі: дані ООН

З початку збройного конфлікту на Донбасі загинули понад три тисячі цивільних. А за останні три місяці майже два десятки мирних жителів. Ще близько 60-ти зазнали поранення.

Про це йдеться в доповіді ООН щодо порушення прав людини в Україні, яку представили 19 червня у Києві.

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В Організації об'єднаних націй кажуть, що на сході України надалі тривають активні бойові дії, які забирають усе більше життів. Крім того, там зафіксували випадки навмисного вбивства мирних людей. І наголосили, що націлювання зброї на цивільних є військовим злочином.

Також в ООН відзвітували, що Росія в обхід нормам міжнародного права запровадила свої закони в окупованому нею Криму. Зокрема, виселяє українців і конфісковує їхнє майно.

Це були свавільні затримання, затримання без можливості комунікації та спілкування, також катування, жорстоке поводження, сексуальне жорстоке поводження,

– зазначила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер.

Відео: коментар Фіони Фрейзер щодо постраждалих від анексії Криму