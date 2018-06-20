Мирний житель підірвався на міні у Луганській області
У середу, 20 червня, на Луганщині цивільна людина підірвалася на міні проросійських бойовиків.
Про інцидент повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз у Facebook.
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Мирний житель підірвався на ворожій розтяжці між селами Трьохізбенка та Лопаскине, що знаходяться вздовж лінії розмежування (Новоайдарський район). Чоловіка з осколковими травмами ніг доправили до Новоайдарської районної лікарні.
Ми втратили за ці півроку п'ятьох наших мирних громадян і поховали трьох земляків-військовослужбовців. Це гірка ціна нашої боротьби за свободу і цілісність України,
– зазначив Юрій Гарбуз.
Нагадаємо, на Київщині двоє товаришів напідпитку за допомогою мобільного телефону здійснювали онлайн-трансляцію в одній із соціальних мереж – демонстрували вибухонебезпечні предмети. В результаті необережного поводження з ними стався вибух.