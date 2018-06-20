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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Мирный житель подорвался на мине в Луганской области

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Мирный житель подорвался на мине
Мирный житель подорвался на мине / informator.news

В среду, 20 июня, в Луганской области гражданский человек подорвался на мине пророссийских боевиков.

Об инциденте сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Тыква в Facebook.

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Мирный житель подорвался на вражеской растяжке между селами Трехизбенка и Лопаскино, которые находятся вдоль линии разграничения (Новоайдарский район). Мужчину с осколочными травмами ног доставили в Новоайдарскую районную больницу.

Мы потеряли за эти полгода пять наших мирных граждан и похоронили трех земляков-военнослужащих. Это горькая цена нашей борьбы за свободу и целостность Украины,
– отметил Юрий Гарбуз.

Напомним, в Киевской области двое товарищей навеселе с помощью мобильного телефона осуществляли онлайн-трансляцию в одной из социальных сетей – демонстрировали взрывоопасные предметы. В результате неосторожного обращения с ними произошел взрыв.

Теги: Новости Украины Оружие Война на Донбассе Новости Луганска Украина – Россия Операция Объединенных сил
Источник: 24 Канал
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