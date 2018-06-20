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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Сколько гражданских погибло во время войны на Донбассе: данные ООН

32 Читати новину українською
Война на Донбассе
Война на Донбассе / tverezo.info

С начала вооруженного конфликта на Донбассе погибли более трех тысяч гражданских. А за последние три месяца почти два десятка мирных жителей. Еще около 60-ти получили ранения.

Об этом говорится в докладе ООН по нарушению прав человека в Украине, который представили 19 июня в Киеве.

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В Организации объединенных наций говорят, что на востоке Украины все ещ продолжаются активные боевые действия, которые уносят все больше жизней. Кроме того, там зафиксировали случаи преднамеренного убийства мирных людей. И подчеркнули, что нацеливание оружия на гражданских лиц является военным преступлением.

Также в ООН отчитались, что Россия в обход норм международного права ввела свои законы в оккупированном ею Крыму. В частности, выселяет украинцев и конфискует их имущество.

Это были самовольные задержания, задержания без возможности коммуникации и общения, также пытки, жестокое обращение, сексуальное жестокое обращение,
– отметила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер.

Видео: комментарий Фионы Фрейзер относительно пострадавших от аннексии Крыма

 

Теги: Новости Украины Война на Донбассе ООН
Источник: 24 канал
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