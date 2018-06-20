День біженців: як за останні роки змінилося ставлення Заходу та США до мігрантів

Вони втікають від війни, насильства та переслідувань, а на чужині живуть у злиднях. 20 червня світ відзначає День біженців. За даними ООН, загалом їх майже 69 мільйонів! Лише торік кількість переміщених осіб збільшилася на 16 мільйонів. І ситуація погіршується, провокуючи поглиблення політичних суперечок.

Днями на березі Валенсії вітали прибуття африканських мігрантів з судна "Акваріус". Корабель віз шість сотень біженців, яких врятували біля узбережжя Лівії. Однак, Італія та Мальта відмовилися його приймати. Тож судно фактично застрягло у Середземному морі. Після дев'яти днів у скрутних умовах втікачів погодилася пустити до себе Іспанія.

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"У цей складний момент Іспанія продемонструвала принципову гуманітарну позицію, прийнявши людей, яких всі відторгнули", – заявив генеральний секретар гуманітарної організації IFRC Ельхадж Ас Сі.

Інцидент з судном "Акваріус" демонструє чималі розбіжності в ЄС щодо міграційної політики. Президент Франції Еммануель Макрон звинуватив владу Італії у цинізмі. Рим, своєю чергою, каже, що Париж не дотримується квот ЄС на прийом біженців. Суперечка триває і в німецькому уряді. Міністр внутрішніх справ Хорст Зеехофер вимагає заборонити в'їзд до Німеччини мігрантам, які вже зареєстровані в одній із країн ЄС. Проте Ангела Меркель на це не йде. Тим не менше, погодилася спробувати досягнути компромісу з Брюсселем за два тижні.

Ми зійшлися на тому, що в інтересах Німеччини – контролювати міграцію у конструктивному партнерстві з нашими європейськими сусідами,

– заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

Лояльну до біженців Європу вщент розкритикував президент США Дональд Трамп. Те, що Європа прихистила в себе мільйони мігрантів, він назвав великою помилкою. А Ангелі Меркаль, каже, треба готуватися до повстань в країні через її міграційну політику. І порадив рівнятися на США.

Сполучені Штати не будуть міграційним табором, не будуть. Подивіться, що відбувається у Європі та інших місцях. Ми не можемо допустити цього у США. Наша країна має бути безпечною. А це починається з кордонів,

– сказав президент США Дональд Трамп.

У США не церемоняться з нелегалами. З травня правила стали ще жорсткішими. Нелегальних мігрантів з Мексики затримують на кордоні і забирають у них дітей. Їх до з'ясування усіх обставин тримають у клітках. За півтора місяці така доля спіткала двох тисяч дітей. У ООН закликають США припинити знущатися над біженцями.

"Американська асоціація педіатрів назвала це, як "дозволене владою жорстоке поводження з дітьми, що може спричинити незворотну шкоду та мати наслідки протягом всього їхнього життя". Я закликаю Сполучені Штати негайно припинити таку практику", – наголосив верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад Аль-Хусейн.

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Жорстокістю щодо дітей обурена й американська громадськість. Незгоду висловила навіть дружина президента Меланія Трамп. А от активісти влаштували мітинг спеціально для міністра внутрішньої безпеки Кірстен Нільсен. Прийшли у мексиканський ресторан, де вона обідала, і голосно скандували "Ганьба!" вимагаючи її відставки.

Водночас в ООН запевняють, що криза біженців найбільше вплинула не на розвинені держави Заходу. 85% переміщених осіб перебувають саме у країнах, що розвиваються. Невтішна ситуація і в Україні. За даними Мінсоцполітики, станом на початок червня війна змусила залишити рідні домівки трохи більше півтора мільйона наших співвітчизників. Найбільше людей із зони бойових дій виїхало в інші райони Донецької та Луганської областей, у Харківську, Дніпропетровську та Київську області. Частина українців подалася шукати кращого життя в інші країни.