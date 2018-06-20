18:55
20 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
26°C 18°C
  • четвер
    27°C 16°C
  • п'ятниця
    28°C 15°C
  • субота
    15°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Російська мушкара. Вічно молоді пенсіонери
Вєсті Кремля
22:55, 19 червня
Вєсті.UA. Супермен Аваков. Дивакувата законотворчість Барни
Вєсті.UA
22:23, 19 червня
Що змінилося після року таємниці бурштинової справи Розенблата
ЦРУ
09:00, сьогодні
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

День біженців: як за останні роки змінилося ставлення Заходу та США до мігрантів

61 Читать новость на русском

Вони втікають від війни, насильства та переслідувань, а на чужині живуть у злиднях. 20 червня світ відзначає День біженців. За даними ООН, загалом їх майже 69 мільйонів! Лише торік кількість переміщених осіб збільшилася на 16 мільйонів. І ситуація погіршується, провокуючи поглиблення політичних суперечок.

Днями на березі Валенсії вітали прибуття африканських мігрантів з судна "Акваріус". Корабель віз шість сотень біженців, яких врятували біля узбережжя Лівії. Однак, Італія та Мальта відмовилися його приймати. Тож судно фактично застрягло у Середземному морі. Після дев'яти днів у скрутних умовах втікачів погодилася пустити до себе Іспанія.

Читайте також:  Журналіст розповів про нацистські симпатії європейських політиків

"У цей складний момент Іспанія продемонструвала принципову гуманітарну позицію, прийнявши людей, яких всі відторгнули", – заявив генеральний секретар гуманітарної організації IFRC Ельхадж Ас Сі.

Інцидент з судном "Акваріус" демонструє чималі розбіжності в ЄС щодо міграційної політики. Президент Франції Еммануель Макрон звинуватив владу Італії у цинізмі. Рим, своєю чергою, каже, що Париж не дотримується квот ЄС на прийом біженців. Суперечка триває і в німецькому уряді. Міністр внутрішніх справ Хорст Зеехофер вимагає заборонити в'їзд до Німеччини мігрантам, які вже зареєстровані в одній із країн ЄС. Проте Ангела Меркель на це не йде. Тим не менше, погодилася спробувати досягнути компромісу з Брюсселем за два тижні. 

Ми зійшлися на тому, що в інтересах Німеччини – контролювати міграцію у конструктивному партнерстві з нашими європейськими сусідами,
– заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель. 

Лояльну до біженців Європу вщент розкритикував президент США Дональд Трамп. Те, що Європа прихистила в себе мільйони мігрантів, він назвав великою помилкою. А Ангелі Меркаль, каже, треба готуватися до повстань в країні через її міграційну політику. І порадив рівнятися на США.

Сполучені Штати не будуть міграційним табором, не будуть. Подивіться, що відбувається у Європі та інших місцях. Ми не можемо допустити цього у США. Наша країна має бути безпечною. А це починається з кордонів,
– сказав президент США Дональд Трамп.

У США не церемоняться з нелегалами. З травня правила стали ще жорсткішими. Нелегальних мігрантів з Мексики затримують на кордоні і забирають у них дітей. Їх до з'ясування усіх обставин тримають у клітках. За півтора місяці така доля спіткала двох тисяч дітей. У ООН закликають США припинити знущатися над біженцями.

"Американська асоціація педіатрів назвала це, як "дозволене владою жорстоке поводження з дітьми, що може спричинити незворотну шкоду та мати наслідки протягом всього їхнього життя". Я закликаю Сполучені Штати негайно припинити таку практику", – наголосив верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад Аль-Хусейн.

Читайте також:  Какой "третий рейх" придет на смену либеральному Евросоюзу: последствия жуткого скандала

Жорстокістю щодо дітей обурена й американська громадськість. Незгоду висловила навіть дружина президента Меланія Трамп. А от активісти влаштували мітинг спеціально для міністра внутрішньої безпеки Кірстен Нільсен. Прийшли у мексиканський ресторан, де вона обідала, і голосно скандували "Ганьба!" вимагаючи її відставки.

Водночас в ООН запевняють, що криза біженців найбільше вплинула не на розвинені держави Заходу. 85% переміщених осіб перебувають саме у країнах, що розвиваються. Невтішна ситуація і в Україні. За даними Мінсоцполітики, станом на початок червня війна змусила залишити рідні домівки трохи більше півтора мільйона наших співвітчизників. Найбільше людей із зони бойових дій виїхало в інші райони Донецької та Луганської областей, у Харківську, Дніпропетровську та Київську області. Частина українців подалася шукати кращого життя в інші країни. 

Теги: біженці Новини США Європа
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Електронне свідоцтво про народження: що це та як скористатися послугою
сьогодні, 18:02 Електронне свідоцтво про народження: що це та як скористатися послугою
Яніна Ткачук 67
Странные рекорды Крымского моста
сьогодні, 17:00 Странные рекорды Крымского моста
Злой Одессит 1427
Скасування депутатської недоторканності: КС схвалив президентський законопроект
сьогодні, 15:03 Скасування депутатської недоторканності: КС схвалив президентський законопроект
930
Назначение Жебривского аудитором НАБУ: Порошенко подложил себе свинью
сьогодні, 15:01 Назначение Жебривского аудитором НАБУ: Порошенко подложил себе свинью
Блог Соцмережі 994
Антикоррупционный суд: к чему готовиться обычным гражданам
сьогодні, 12:01 Антикоррупционный суд: к чему готовиться обычным гражданам
Юрій Радзієвський 1946
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук