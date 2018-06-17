00:12
18 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
28°C 18°C
  • вівторок
    28°C 17°C
  • середа
    27°C 17°C
  • четвер
    23°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Майстер справ кулінарних Пу. Що не дає спати Володимировичу
Вєсті Кремля
19:06, 16 червня
Вєсті.UA. Жир. Хто хоче відібрати у Ляшка звання головного короволюба. Опонент Гройсмана
Вєсті.UA
18:05, 16 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Житлово-експлуатаційні будні
Згадати все
18:51, 17 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Мігранти, яких не пустили в Італію, прибули у порт Валенсії

187 Читать новость на русском
Більше 600 біженців з корабля Aquarius прибули в порт Валенсії
Більше 600 біженців з корабля Aquarius прибули в порт Валенсії / apnews.com

Три судна на борту яких понад 600 мігрантів, що їх не прийняла Італія та Мальта, 17 червня прибули до порту в іспанській Валенсії.

Про це повідомляє AP.

Читайте також: Журналіст розповів про нацистські симпатії європейських політиків

Сотні біженців протягом тижня переживали важке випробування. Все розпочалося з того, що Італія навідріз відмовилася пускати їх у країну.

Зазначається, що першим до іспанського порту вранці 17 червня прибуло судно Dattilo на борту якого перебувало 270 мігрантів.

Наступним був корабель Aquarius де розмістилося 106 мігрантів. Судно прибуло за кілька годин після Dattilo.

Ввечері до порту Валенсії прибло останнє судно – сторожовий корабель ВМС Італії Orione. Він привіз решту мігрантів, що перебували на його борту.

Нагадаємо, що іспанський порт Валенсія погодився прийняти 629 біженців з корабля Aquarius яких не пустили до Італії та Мальти після чого судно застрягло в Середземному морі. Влада Іспанії заявила, що зробили це, аби уникнути гуманітарної катастрофи.

Теги: Європа біженці
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 17 червня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 17 червня: Марш рівності, розіграш євродепутатки і перейменування Македонії
17 червня, 22:21 Головні новини 17 червня: Марш рівності, розіграш євродепутатки і перейменування Македонії
1790
Чемпіонат світу з футболу в Росії, справа Ставицького та День РФ у Криму – топ-5 блогів тижня
17 червня, 22:00 Чемпіонат світу з футболу в Росії, справа Ставицького та День РФ у Криму – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 84
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
17 червня, 21:00 Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Денис Бігус 506
Привид тероризму, суперPelmeni і гольові трусики для жінок – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
17 червня, 20:30 Привид тероризму, суперPelmeni і гольові трусики для жінок – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
559
Найсмішніші меми тижня: "пухнастий ліфчик" Путіна і голий електорат Тимошенко
17 червня, 20:01 Найсмішніші меми тижня: "пухнастий ліфчик" Путіна і голий електорат Тимошенко
1226
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук