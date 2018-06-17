Мігранти, яких не пустили в Італію, прибули у порт Валенсії

Три судна на борту яких понад 600 мігрантів, що їх не прийняла Італія та Мальта, 17 червня прибули до порту в іспанській Валенсії.

Про це повідомляє AP.

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Сотні біженців протягом тижня переживали важке випробування. Все розпочалося з того, що Італія навідріз відмовилася пускати їх у країну.

Зазначається, що першим до іспанського порту вранці 17 червня прибуло судно Dattilo на борту якого перебувало 270 мігрантів.

Наступним був корабель Aquarius де розмістилося 106 мігрантів. Судно прибуло за кілька годин після Dattilo.

Ввечері до порту Валенсії прибло останнє судно – сторожовий корабель ВМС Італії Orione. Він привіз решту мігрантів, що перебували на його борту.

Нагадаємо, що іспанський порт Валенсія погодився прийняти 629 біженців з корабля Aquarius яких не пустили до Італії та Мальти після чого судно застрягло в Середземному морі. Влада Іспанії заявила, що зробили це, аби уникнути гуманітарної катастрофи.