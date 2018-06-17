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18:55, 17 июня
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Мигранты, которых не пустили в Италию, прибыли в порт Валенсии

27 Читати новину українською
Более 600 беженцев с корабля Aquarius прибыли в порт Валенсии
Более 600 беженцев с корабля Aquarius прибыли в порт Валенсии / apnews.com

Три судна, на борту которых более 600 мигрантов, которых не приняла Италия и Мальта, 17 июня прибыли в порт в испанской Валенсии.

Об этом сообщает AP.

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Сотни беженцев в течение недели переживали тяжелое испытание. Все началось с того, что Италия наотрез отказалась пускать их в страну.

Отмечается, что первым в испанский порт утром 17 июня прибыло судно Dattilo, на борту которого находилось 270 мигрантов.

Следующим был корабль Aquarius, где разместились 106 мигрантов. Судно прибыло через несколько часов после Dattilo.

Вечером в порт Валенсии прибло последнее судно– сторожевой корабль ВМС Италии Orione. Он привез остальных мигрантов, находившихся на его борту.

Напомним, что испанский порт Валенсия согласился принять 629 беженцев с корабля Aquarius, которых не пустили в Италию и Мальту, после чего судно застряло в Средиземном море. Власти Испании заявили, что сделали это, чтобы избежать гуманитарной катастрофы.

Теги: беженцы Европа
Источник: 24 Канал
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