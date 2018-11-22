Сколько Германия выделила Украине на жилье для переселенцев

Правительство Германии выделило Украине кругленькую сумму на строительство и ремонт жилья для временно перемещенных лиц.

Соответствующее соглашение подписали немецкий государственный банк развития KfW и Украинский фонд социальных инвестиций, сообщает пресс-служба Днепропетровского облсовета.

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Проект будет реализован в населенных пунтках на территории 5 областей Украины: Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Донецкой и Луганской.

Стоимость одного проекта должна составлять до 500 тысяч евро, а площадь здания – примерно 1300 квадратных метров.

По данным председателя Днепропетровского облсовета, на территории области сегодня проживает примерно 100 тысяч внутренне перемещенных лиц из временно оккупированных территорий.

По данным Минсоцполитики, по состоянию на ноябрь 2018 года в Украине на учете находится более 1,5 миллиона внутренне перемещенных лиц.

В сентябре Верховная Рада приняла закон, который позволяет переселенцам с инвалидностью и членам их семей становиться на социальный квартирный учет.

Что такое социальное жилье?Жилье всех форм собственности (кроме социальных общежитий) из жилищного фонда социального назначения, которое бесплатно предоставляется гражданам Украины, нуждающимся в социальной защите, на основании договора найма на определенный срок.