Работает стандартное правило: что происходит с курсом доллара и евро

Украинцы очень взволнованы. Украинцы переживают. Евро упал. По отношению к доллару. Там паритет. Друг к другу. Кошмар.

В последний раз такое видели 22 года назад. И украинцы переживают. Забавно, но рядового украинца такая ситуация волнует гораздо больше, чем рядового немца.

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Ведь в Западном мире динамика курсов валют волнует только профессиональных финансистов, а вот в Украине это как любовь к футболу. И украинцы могут переживать как за свою отечественную команду, так и смотреть за матчами Лиги Чемпионов.

Что же произошло?

Почему доллар и евро достигли паритета? И есть ли здесь измена?

Во-первых, это не евро падает, это скорее усиливается доллар. И не только по отношению к евро. Доллар в этом году усиливается по отношению ко всем мировым валютам. И евро – здесь просто одно из немногих. Все почти как и предсказывали кремлевские старцы – доллар почти никому не нужен и они своей глупостью нарушили мировой порядок. Сарказм.

Почему это происходит?

Первая и основная причина – это рост ставок. Стоимость денег. ФРС пошел на увеличение ставок в текущем году в ответ на инфляцию. Собственно, это единственный доступный сейчас для Центрального банка способ борьбы с инфляцией, достигшей 40-летнего максимума.

И дальше работает стандартное правило. Если в какой-нибудь стране ставки повышают, то привлекательность активов в этой стране, а значит и валюты этой страны, растет. ФРС уже резко поднимает ставки. Европейский Центральный Банк пока жалуется, разводит руками и только обещает это делать. Как результат – доллар укрепляется относительно Евро.

Вторая причина – это проблемы уже в самой Европе. Бизнес-модель главного локомотива ЕС Германии много лет строилась на том, что они получали дешевую энергию в России и продавали дорогие товары в Китай. И это работало. Пока энергия была дешевой.

Расчет немцев, что Россия – это только их сарай с дровами, не оправдался. И сейчас происходит болезненный переход, который уже привел к первому за неизвестно сколько лет торговому дефициту в Германии.

Не помогает здесь и тот факт, что немцы закрыли свои атомные электростанции. Более того, еще меньше помогает и тот факт, что с экспортом в Китай возникли проблемы. Ибо, неожиданно, китайцам не нравится то, что немцам не нравятся концлагеря уйгуров и эти немцы об этом говорят вслух. А китайцы в ответ включают ограничения.

Торговые проблемы не могли не сказаться на курсе. Хорошая новость для немецкого бизнеса такова, что ослабление евро будет поддерживать немецких экспортеров.

И третья причина усиления доллара – это опасение рецессии. Сейчас все больше и больше людей закладывают вариант того, что мир или по крайней мере большая его часть войдет в рецессию. А это значит – мировой финансовый кризис. Что делают деньги, когда видят перспективу кризиса? Убегают в тихие гавани. В безопасные места. Уходят в надежность. А это, как ни странно, доллар. Снова привет кремлевским старцам.

А что Украина?

А ничего. Разве что сейчас против нас играет фиксация курса гривны именно по отношению к доллару. Потому что в этот момент получается так, что официальная гривна усиливает свои позиции во время войны по отношению к евро, злотому и другим валютам. Что является удивительным фактом. Который совсем не поддерживает украинскую экономику. Хотя, может быть, и сдерживает определенные инфляционные процессы.

Что будет дальше в паре евро доллар?

А может быть все что угодно. Так как курс этой пары спрогнозировать невозможно. Ибо все ваши прогнозы должны основываться на определенной информации. Но эту информацию уже знают все в мире. А это значит, что она уже повлияла на текущий курс валют. Так что, здесь надо просто расслабиться и покупать попкорн. И понимать, что ничего экстремального не происходит. Потому что было время, когда этот курс вообще был 1,5 доллара к евро. И текущие изменения – ничто по сравнению с предыдущими колебаниями. И они не обрушили мир.

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