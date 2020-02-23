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      Долой Авакова: под Офисом Президента проходит акция против главы МВД – фото

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      В Киеве проходит акция протеста за отставку Авакова с поста главы МВД / фото 24 Канала, Алексей Печий

      Под Офисом Президента утром 23 февраля началась акция протеста "Долой Аваковирус". Митингующие требуют отставки Арсена Авакова, который уже 6 год возглавляет Министерство внутренних дел.

      На протест вышли около сотни человек, сообщает журналист 24 Канала Алексей Печий. Часть активистов одеты в белые защитные костюмы и медицинские маски. Они подчеркивают: "легче подхватить Аваковирус, чем коронавирус".

      Важно: Давайте подождем, нужен результат, – Зеленский про Авакова и расследования

      Люди держат в руках плакаты с надписями "Долой Авакова", "Останови Аваковирус," "6 лет провалившихся реформ", "Мы против черта Авакова".

      К 6-й годовщине собственного пребывания на посту министра Аваков устроил трэш с запугиванием новым вирусом, паникой, драками и БТРами. Он воспользовался страхом людей и сделал из себя чуть ли не мессию. А, на самом деле Аваков – и есть вирус. Он опасен, токсичен, отравляет все, чего касается,
      отметили организаторы протеста в фейсбуке.


      В Киеве проходит митинг против главы МВД Авакова / фото 24 Канала, Алексей Печий

      Люди требуют немедленной отставки Авакова и назвали такие основные его провалы в работе МВД за 6 лет:

      • саботаж реформы полиции, сохранение старых "ментовских" кадров;
      • отсутствие нормальных расследований нападений на общественных активистов и журналистов;
      • практика поиска "стрелочников", вместо работы над раскрытием дел;
      • покрывание преступлений, совершенных полицейскими;
      • коррупционные скандалы.

      В этом контексте протестующие припомнили убийство активистки Екатерины Гандзюк, убийство журналиста Павла Шеремета и убийство 5-летнего Кирилла Тлявова пьяными правоохранителями в Переяслав-Хмельницком.

      Мы требуем немедленно уволить Арсена Авакова и не назначать его на другие влиятельные должности. Мы предупреждаем: снимите черта, иначе он рано или поздно уничтожит вас,
      – добавили активисты.

      ​Интересно: Протесты в Новых Санжарах: Аваков предположил, что за этим могут стоять политики и бизнес

      Главное об Арсене Авакове – министре МВД Украины:

      • Арсен Аваков стал министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года – во время Революции Достоинства.
      • Он возглавлял МВД в течение 5 лет президентства Петра Порошенко и сохранил кресло министра в новом правительстве при президентсве Владимира Зеленского.
      • После переназначения Авакова Зеленский заявил, что министр будет на испытательном сроке.
      • Новый премьер Алексей Гончарук рассказал, что решение оставить политика в новом правительстве было одним из самых сложных. Однако Авакову четко "очертили красные линии", за которые нельзя переступать.
      • Что интересно, министру МВД также приписывают влияние на часть нардепов в парламенте. Речь идет о депутатской группе "За будущее", которую в парламенте называют группой "Коломойского – Авакова".

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      Провалы Арсена Авакова на посту главы МВД / Инфографика 24 канала

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Офіс Президента Министерство внутренних дел Арсен Аваков Протесты
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