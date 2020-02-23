Долой Авакова: под Офисом Президента проходит акция против главы МВД – фото

Под Офисом Президента утром 23 февраля началась акция протеста "Долой Аваковирус". Митингующие требуют отставки Арсена Авакова, который уже 6 год возглавляет Министерство внутренних дел.

На протест вышли около сотни человек, сообщает журналист 24 Канала Алексей Печий. Часть активистов одеты в белые защитные костюмы и медицинские маски. Они подчеркивают: "легче подхватить Аваковирус, чем коронавирус".

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Люди держат в руках плакаты с надписями "Долой Авакова", "Останови Аваковирус," "6 лет провалившихся реформ", "Мы против черта Авакова".

К 6-й годовщине собственного пребывания на посту министра Аваков устроил трэш с запугиванием новым вирусом, паникой, драками и БТРами. Он воспользовался страхом людей и сделал из себя чуть ли не мессию. А, на самом деле Аваков – и есть вирус. Он опасен, токсичен, отравляет все, чего касается,

– отметили организаторы протеста в фейсбуке.



В Киеве проходит митинг против главы МВД Авакова / фото 24 Канала, Алексей Печий

Люди требуют немедленной отставки Авакова и назвали такие основные его провалы в работе МВД за 6 лет:

саботаж реформы полиции, сохранение старых "ментовских" кадров;

отсутствие нормальных расследований нападений на общественных активистов и журналистов;

практика поиска "стрелочников", вместо работы над раскрытием дел;

покрывание преступлений, совершенных полицейскими;

коррупционные скандалы.

В этом контексте протестующие припомнили убийство активистки Екатерины Гандзюк, убийство журналиста Павла Шеремета и убийство 5-летнего Кирилла Тлявова пьяными правоохранителями в Переяслав-Хмельницком.

Мы требуем немедленно уволить Арсена Авакова и не назначать его на другие влиятельные должности. Мы предупреждаем: снимите черта, иначе он рано или поздно уничтожит вас,

– добавили активисты.



Акция протеста против министра внутренних дел Арсена Авакова / фото 24 Канала, Алексей Печий Акция протеста против министра внутренних дел Арсена Авакова / фото 24 Канала, Алексей Печий

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Главное об Арсене Авакове – министре МВД Украины:

Арсен Аваков стал министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года – во время Революции Достоинства.

Он возглавлял МВД в течение 5 лет президентства Петра Порошенко и сохранил кресло министра в новом правительстве при президентсве Владимира Зеленского.

После переназначения Авакова Зеленский заявил, что министр будет на испытательном сроке.

Новый премьер Алексей Гончарук рассказал, что решение оставить политика в новом правительстве было одним из самых сложных. Однако Авакову четко "очертили красные линии", за которые нельзя переступать.

Что интересно, министру МВД также приписывают влияние на часть нардепов в парламенте. Речь идет о депутатской группе "За будущее", которую в парламенте называют группой "Коломойского – Авакова".



Провалы Арсена Авакова на посту главы МВД / Инфографика 24 канала