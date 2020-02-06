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      Давайте подождем, нужен результат, – Зеленский об Авакове и расследованиях

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      Зеленский ожидает от Авакова и МВД результатов по делам Шеремета, Гандзюк и других резонансных преступлений / Getty images

      Президент Владимир Зеленский продолжает ожидать от Министерства внутренних дел Украины и председателя ведомства Арсена Авакова конкретных результатов относительно резонансных расследований.

      Такими среди других является расследование дел об убийстве активистки Екатерины Гандзюк и журналиста Павла Шеремета. Об этом сказал глава государства журналистам 6 февраля в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина".

      Важно: Какие перестановки ожидают правительство Алексея Гончарука

      Владимир Зеленский отмечает, что результаты расследований должны быть реальными.

      Вы знаете, что есть очень много резонансных дел, которые волнуют общество. Мы ждем результатов реальных: не на словах, а действенных. И Шеремет, и Гандзюк, и другие такие очень громкие уголовные дела. Поэтому давайте подождем – нужен результат,
      – сказал он.

      Что надо знать о министре Авакове

      • После назначения Арсена Авакова Владимир Зеленский заявил, что он на испытательном сроке. Это было в конце августа – после назначения новых министров в правительство. Так Арсен Аваков стал одним из двух министров, которые остались со старого правительства. Другая – руководительница Министерства финансов Оксана Маркарова.
      • Тогда же Алексей Гончарук объяснял, что решение оставить политика в новом правительстве было одним из самых сложных. Однако главе МВД четко "определили красные линии", за которые нельзя переступать.
      • Теперь Арсену Авакову приписывают влияние на несколько десятков нардепов в парламенте. В частности, депутатскую группу "За будущее" в Раде называют группой "Коломойского – Авакова".
      • Эксперты считают, что теперь у Авакова куда больше шансов усидеть в кресле, чем у других министров. К слову, о перезагрузке правительства говорят давно, а Владимир Зеленский с Алексеем Гончаруком якобы даже проводят собеседования потенциальных членов правительства.

      Смотрите также: Как Аваков уничтожает своих врагов – резонансные детали

      Провали Авакова на посаді
      Провалы Арсена Авакова на должности главы МВД / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Министерство внутренних дел Владимир Зеленский Арсен Аваков Президент Украины Дело Екатерины Гандзюк Павел Шеремет
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