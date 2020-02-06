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      Перестановки ожидают правительство Алексея Гончарука

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      Как Зеленский готовится сменить правительство Гончарука / ТСН

      Журналисты выяснили, какое будущее ждет нынешний состав Кабмина под председательством Алексея Гончарука. Ведь 1 февраля президент Владимир Зеленский проводил собеседования с потенциальными новыми членами правительства.

      Новые лица в Кабмине 

      Как говорится в материале "Украинской правды", ранее Зеленский дал Гончарук прямое указание – подготовить ротацию в Кабмине. И уже 1 февраля на Банковой проводили собеседования с по меньшей мере несколькими кандидатами на должности в обновленном правительстве и действующими чиновниками:

      • представителем Украины в Минске Алексеем Резниковым,
      • председателем парламентского комитета соцполитики Галиной Третьяковой,
      • вице-премьером по евроинтеграции Дмитрием Кулебой.

      Подробнее! Проверяет Зеленский: в Офисе подбирают кандидатов в Кабмин, – источники

      По данным ресурса, переформатирование правительства Алексея Гончарука одновременно движется по трем стратегическими направлениям:

      • поиск секторальных новых вице-премьеров,
      • разделение министерств, которые в августе объединили,
      • замена министров.

      "Была идея, чтобы усилить Гончарука несколькими новыми вице-премьерами, которые курировали бы целые сектора, что сейчас провисают. Но мы сказали Леше, что такие назначения приведут к неизбежным конфликтам. Хочешь заменить кого-то – замени, но не провоцируй конфликты внутри правительства", –  отметил один из действующих членов правительства.

      Таких вицепремьер сначала планировали назначить сразу несколько. Одного Рада назначила на должность 4 февраля. Говорится о Денисе Шмыгале, бывшего председателя Ивано-Франковской ОГА.

      Кроме того, может появиться вице-премьер по экономике-инвестиций-промышленности. Кандидатом на эту позицию сначала рассматривали киевского застройщика Игоря Никонова, однако договоренности с ним не пошли дальше идеи. Впоследствии у Зеленского попытались привлечь на должность экономического вице экс-депутата и министра финансов Виктора Пинзеника, но тот на предложение не принял. Также кандидатом называют Ростислава Шурму – бывшего гендиректора завода "Запорожсталь".

      Еще один вице должен заниматься вопросами оккупированных территорий. На этой должности в Офисе президента хотели бы видеть вышеупомянутого Резникова. Но в конце концов у Зеленского решили не делать отдельного вицепремьера по оккупированным территория, а вместо этого опять разделить Минветеранов и МинТОТ. Последнее министерство и должен возглавить Резников.

      К теме! Алексей Резников может стать министром временно оккупированных территорий, – СМИ

      Разделение министертв 

      В правительстве планируют разделить ранее объединенные министерства. Такми образом, большинство из них снова может стать отдельными ведомствами.

      Нынешнее Министерство оккупированных территорий, ветеранов и перемещенных лиц  которым руководит Оксана Коляда, вскоре разделят на два: ветеранами заниматься будет действующая министер, а вопрос оккупированных территорий отойдет в сферу ответственности министра Резникова.

      Минэкономики и МинАПК планируют снова сделать отдельными ведомствами. Мешает этому, во-первых, отсутствие яркой кандидатуры аграрного министра. А во-вторых, опасения президента, что разделение министерств может завалить земельную реформу.

      Минкульт и Минмолодьспорт тоже хотели бы разделить. Но на пути стоит Олимпиада-2020, подготовка к которой уже должна идти. И создание министерства может остановить эту работу. Поэтому наиболее вероятным вариантом станет то, что у Владимира Бородянского заберут вопросы спорта. Но оно выделится не в новое министерство, а в Госагентство спорта, что будет находиться в сфере управления нынешнего Минкульта.

      Возглавить это ведомство, как говорят в Кабмине, должен кто-то не только эффективный, но и медийный. По данным издания, на Банковой рассматривали даже вариант предложить это место ексголкиперу киевского "Динамо" и сборной Украины Александру Шовковскому.

      Обратите внимание! В Украине снова будет Министерство по вопросам оккупированных территорий

      Предстоящие увольнения в Кабмине 

      Журналисты утверждают, что в ближайшее время в отставку могут отправить министра социальной политики Юлию Соколовскую, поскольку с ней есть проблемы и она не до конца понимает социальную сферу. А на ее место обсуждают кандидатуру председателя Комитета Совета по вопросам соцполитики Галины Третьяковой. 

      Также Зеленский пристально присматривается к своей формальной квоте в правительстве: министру обороны и министру иностранных дел. По обоим вопрос открыт.

      С Пристайко – странная ситуация: он является хорошим дипломатом, но как министр себя не проявил. За эти несколько месяцев он испортил отношения почти со всеми в команде. И его надо менять, но в ОПУ еще не приняли окончательное решение. По Загороднюку, то он себя никак не проявил в должности,
      – говорит собеседник издания в Офисе президента

      Зато вопрос замены главы МВД Арсена Авакова, которого временно оставляли на должности "под личную ответственность" президента, во время нынешних разговоров о перестановках в правительстве предметно не обсуждают.

      Советуем ознакомиться! Массовых увольнений не будет, – политолог пояснил, что означает отставка Бабак

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Президент Украины Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук
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