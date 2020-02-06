Перестановки ожидают правительство Алексея Гончарука

Журналисты выяснили, какое будущее ждет нынешний состав Кабмина под председательством Алексея Гончарука. Ведь 1 февраля президент Владимир Зеленский проводил собеседования с потенциальными новыми членами правительства.

Новые лица в Кабмине

Как говорится в материале "Украинской правды" , ранее Зеленский дал Гончарук прямое указание – подготовить ротацию в Кабмине. И уже 1 февраля на Банковой проводили собеседования с по меньшей мере несколькими кандидатами на должности в обновленном правительстве и действующими чиновниками:

представителем Украины в Минске Алексеем Резниковым,

председателем парламентского комитета соцполитики Галиной Третьяковой,

вице-премьером по евроинтеграции Дмитрием Кулебой.

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По данным ресурса, переформатирование правительства Алексея Гончарука одновременно движется по трем стратегическими направлениям:

поиск секторальных новых вице-премьеров,

разделение министерств, которые в августе объединили,

замена министров.

"Была идея, чтобы усилить Гончарука несколькими новыми вице-премьерами, которые курировали бы целые сектора, что сейчас провисают. Но мы сказали Леше, что такие назначения приведут к неизбежным конфликтам. Хочешь заменить кого-то – замени, но не провоцируй конфликты внутри правительства", – отметил один из действующих членов правительства.

Таких вицепремьер сначала планировали назначить сразу несколько. Одного Рада назначила на должность 4 февраля. Говорится о Денисе Шмыгале, бывшего председателя Ивано-Франковской ОГА.

Кроме того, может появиться вице-премьер по экономике-инвестиций- промышленности. Кандидатом на эту позицию сначала рассматривали киевского застройщика Игоря Никонова , однако договоренности с ним не пошли дальше идеи. Впоследствии у Зеленского попытались привлечь на должность экономического вице экс-депутата и министра финансов Виктора Пинзеника, но тот на предложение не принял. Также кандидатом называют Ростислава Шурму – бывшего гендиректора завода "Запорожсталь".

Еще один вице должен заниматься вопросами оккупированных территорий. На этой должности в Офисе президента хотели бы видеть вышеупомянутого Резникова . Но в конце концов у Зеленского решили не делать отдельного вицепремьера по оккупированным территория, а вместо этого опять разделить Минветеранов и МинТОТ. Последнее министерство и должен возглавить Резников.

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Разделение министертв

В правительстве планируют разделить ранее объединенные министерства. Такми образом, большинство из них снова может стать отдельными ведомствами.

Нынешнее Министерство оккупированных территорий, ветеранов и перемещенных лиц которым руководит Оксана Коляда, вскоре разделят на два: ветеранами заниматься будет действующая министер, а вопрос оккупированных территорий отойдет в сферу ответственности министра Резникова.

Минэкономики и МинАПК планируют снова сделать отдельными ведомствами. Мешает этому, во-первых, отсутствие яркой кандидатуры аграрного министра. А во-вторых, опасения президента, что разделение министерств может завалить земельную реформу.

Минкульт и Минмолодьспорт тоже хотели бы разделить. Но на пути стоит Олимпиада-2020, подготовка к которой уже должна идти. И создание министерства может остановить эту работу. Поэтому наиболее вероятным вариантом станет то, что у Владимира Бородянского заберут вопросы спорта. Но оно выделится не в новое министерство, а в Госагентство спорта, что будет находиться в сфере управления нынешнего Минкульта.

Возглавить это ведомство, как говорят в Кабмине, должен кто-то не только эффективный, но и медийный. П о данным издания, на Банковой рассматривали даже вариант предложить это место ексголкиперу киевского "Динамо" и сборной Украины Александру Шовковскому.

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Предстоящие увольнения в Кабмине

Журналисты утверждают, что в ближайшее время в отставку могут отправить министра социальной политики Юлию Соколовскую, поскольку с ней есть проблемы и она не до конца понимает социальную сферу. А на ее место обсуждают кандидатуру председателя Комитета Совета по вопросам соцполитики Галины Третьяковой.

Также Зеленский пристально присматривается к своей формальной квоте в правительстве: министру обороны и министру иностранных дел. По обоим вопрос открыт.

С Пристайко – странная ситуация: он является хорошим дипломатом, но как министр себя не проявил. За эти несколько месяцев он испортил отношения почти со всеми в команде. И его надо менять, но в ОПУ еще не приняли окончательное решение. По Загороднюку, то он себя никак не проявил в должности,

– говорит собеседник издания в Офисе президента

Зато вопрос замены главы МВД Арсена Авакова, которого временно оставляли на должности "под личную ответственность" президента, во время нынешних разговоров о перестановках в правительстве предметно не обсуждают.