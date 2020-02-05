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      В Украине снова будет Министерство по вопросам оккупированных территорий

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      Гончарук анонсировал появление Министерства по вопросам оккупированных территорий / Getty Images

      Для более эффективной работы над вопросами реинтеграции Донбасса заработает профильное министерство. В Кабмине приняли решение снова отделить Министерство по вопросам оккупированных территорий.

      О таком решении правительства заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщает Офис Президента.

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      По его словам, функционирование Министерства по вопросам оккупированных территорий поможет улучшить работу с людьми на оккупированных территориях.

      Это даст нам возможность намного более эффективно работать над вопросами реинтеграции Донбасса и вопросами работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях, а также с временно перемещенными лицами,
      – заявил Гончарук.

      Новое министерство отделят из состава Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

      Обратите внимание! Ранее о возможном разделении министерства говорила его руководитель Оксана Коляда.

      Что известно об объединении министерств?
      Верховная Рада 29 августа 2019 года утвердила создание Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. До того времени существовало два министерства: по вопросам временно оккупированных территорий и делам ветеранов.

      Его руководитель Оксана Коляда сразу заявила, что не понимает, как можно в одном ведомстве работать с двумя разными аудиториями.

      Кроме того, министр культуры Владимир Бородянский отметил, что продолжается работа над запуском украинского телеканала, который будет транслироваться на оккупированные территории.

      Что известно о новом канале для оккупированных территорий?
      Начнет вещание с 15 февраля. Сначала он будет объединять украинско- и русскоязычные развлекательные программы, сериалы и кинофильмы украинского производства.

      Бородянский назвал вещание на временно оккупированных территориях Украины и вещание для мира – приоритетными задачами Минкульта.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Офіс Президента Министерство по делам ветеранов Оккупированные территории Оксана Коляда Алексей Гончарук
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