В Украине снова будет Министерство по вопросам оккупированных территорий

Для более эффективной работы над вопросами реинтеграции Донбасса заработает профильное министерство. В Кабмине приняли решение снова отделить Министерство по вопросам оккупированных территорий.

О таком решении правительства заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщает Офис Президента.

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По его словам, функционирование Министерства по вопросам оккупированных территорий поможет улучшить работу с людьми на оккупированных территориях.

Это даст нам возможность намного более эффективно работать над вопросами реинтеграции Донбасса и вопросами работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях, а также с временно перемещенными лицами,

– заявил Гончарук.

Новое министерство отделят из состава Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Обратите внимание! Ранее о возможном разделении министерства говорила его руководитель Оксана Коляда.

Что известно об объединении министерств?

Верховная Рада 29 августа 2019 года утвердила создание Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. До того времени существовало два министерства: по вопросам временно оккупированных территорий и делам ветеранов.



Его руководитель Оксана Коляда сразу заявила, что не понимает, как можно в одном ведомстве работать с двумя разными аудиториями.

Кроме того, министр культуры Владимир Бородянский отметил, что продолжается работа над запуском украинского телеканала, который будет транслироваться на оккупированные территории.

Что известно о новом канале для оккупированных территорий?

Начнет вещание с 15 февраля. Сначала он будет объединять украинско- и русскоязычные развлекательные программы, сериалы и кинофильмы украинского производства.



Бородянский назвал вещание на временно оккупированных территориях Украины и вещание для мира – приоритетными задачами Минкульта.