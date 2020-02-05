09:16
5 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВІРУС 2020 ВЕРХОВНА РАДА ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: РПЦ винайшла вакцину проти коронавірусу. Якутія втече від Путіна
      Вєсті Кремля
      21:59, 4 лютого
      Вєсті.UA: Бомбардування Азовським коронавірусом. Недоторканність ОПЗЖопців
      Вєсті.UA
      22:28, 4 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КОРОНАВІРУС 2020 ВЕРХОВНА РАДА ГРИП В УКРАЇНІ

      В Україні знову буде Міністерство з питань окупованих територій

      138 Читать новость на русском
      Гончарук анонсував появу Міністерства з питань окупованих територій / Getty Images

      Для ефективнішої роботи над питаннями реінтеграції Донбасу запрацює профільне міністерство. У Кабміні прийняли рішення знову відокремити Міністерство з питань окупованих територій.

      Про таке рішення уряду заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, повідомляє Офіс Президента.

      Читайте також: Оклад – обмежити, великі премії – скасувати: Зеленський і Гончарук узгодили зарплати міністрів

      За його словами, функціонування Міністерства з питань окупованих територій допоможе покращити роботу з людьми на окупованих територіях.

      Це дасть нам можливість набагато ефективніше працювати над питаннями реінтеграції Донбасу та питаннями роботи з людьми, які залишилися на окупованих територіях, а також з тимчасово переміщеними особами,
      – заявив Гончарук.

      Нове міністерство відокремлять зі складу Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.

      Зверніть увагу! Раніше про можливе розділення міністерства говорила його очільниця Оксана Коляда.

      Що відомо про об'єднання міністерств? Верховна Рада 29 серпня 2019 року затвердила створення Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України. До того часу існувало два міністерства: з питань тимчасово окупованих територій та у справах ветеранів.

      Його очільниця Оксана Коляда одразу заявила, що не розуміє, як можна в одному відомстві працювати з двома різними аудиторіями.

      Крім того, міністр культури Володимир Бородянський зазначив, що триває робота над запуском українського телеканалу, який транслюватиметься на окуповані території.

      Що відомо про новий канал для окупованих територій?Розпочне мовлення з 15 лютого. Спершу він об’єднуватиме українсько- і російськомовні розважальні програми, серіали та кінофільми українського виробництва.

      Бородянський назвав мовлення на тимчасово окупованих територіях України й мовлення для світу – пріоритетними завданнями Мінкульту.

      Живуть, не роблячи нічого: печерна саламандра за 7 років не поворухнулася жодного разу
      сьогодні
      4916
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Офіс Президента Олексій Гончарук Оксана Коляда Кабінет Міністрів України Окуповані території Міністерство у справах ветеранів
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 07:15 Я досі не можу наїстися і боюсь спілкуватися з людьми: відверте інтерв'ю з експолоненим (18+)
      Олексій Печій 2860
      сьогодні , 07:01 Пенсії в Україні: кому може не вистачити грошей та що робити
      Юлія Поскробок 4014
      30 січня , 17:45 Красиві та успішні: п’ятірка найпривабливіших покеристок світу – фото
      5815
      3 лютого , 10:00 Чому ви захочете жити в Батумі, а не в Барселоні: переваги інвестицій в нерухомість в Грузії
      2049
      сьогодні , 06:10 Борги за тепло: чи ризикують українці залишитися без опалення
      Інна Жолобович 655
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук