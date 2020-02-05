В Україні знову буде Міністерство з питань окупованих територій

Для ефективнішої роботи над питаннями реінтеграції Донбасу запрацює профільне міністерство. У Кабміні прийняли рішення знову відокремити Міністерство з питань окупованих територій.

Про таке рішення уряду заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, повідомляє Офіс Президента.

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За його словами, функціонування Міністерства з питань окупованих територій допоможе покращити роботу з людьми на окупованих територіях.

Це дасть нам можливість набагато ефективніше працювати над питаннями реінтеграції Донбасу та питаннями роботи з людьми, які залишилися на окупованих територіях, а також з тимчасово переміщеними особами,

– заявив Гончарук.

Нове міністерство відокремлять зі складу Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.

Зверніть увагу! Раніше про можливе розділення міністерства говорила його очільниця Оксана Коляда.

Що відомо про об'єднання міністерств? Верховна Рада 29 серпня 2019 року затвердила створення Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України. До того часу існувало два міністерства: з питань тимчасово окупованих територій та у справах ветеранів.



Його очільниця Оксана Коляда одразу заявила, що не розуміє, як можна в одному відомстві працювати з двома різними аудиторіями.

Крім того, міністр культури Володимир Бородянський зазначив, що триває робота над запуском українського телеканалу, який транслюватиметься на окуповані території.

Що відомо про новий канал для окупованих територій?Розпочне мовлення з 15 лютого. Спершу він об’єднуватиме українсько- і російськомовні розважальні програми, серіали та кінофільми українського виробництва.



Бородянський назвав мовлення на тимчасово окупованих територіях України й мовлення для світу – пріоритетними завданнями Мінкульту.