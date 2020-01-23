Міністерство ветеранів і окупованих територій розділять, – Коляда

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб буде розділено. Майбутнє Міністерство з питань реінтеграції може очолити профільний віцепрем'єр-міністр.

Очільниця Мінветеранів Оксана Коляда в інтерв'ю "Інтерфаксу" повідомила, що наразі команда міністерства готує пропозиції щодо його розділення і презентує їх найближчим часом.

Цікаво: Мінветеранів окреслило першочергові потреби звільнених з полону українців

Нам вдалося донести інформацію про величезний обсяг завдань, які лежать у площині всього уряду, і дати зрозуміти вищому керівництву держави, що це вимагає окремого блоку роботи окремого міністерства, можливо, яке навіть очолюватиме профільний віцепрем'єр-міністр. У нас є розуміння того, що варто не відновлювати знову Міністерство окупованих територій, а потрібно міняти парадигму та говорити про ефективну роботу Міністерства реінтеграції,

– сказала Коляда.

Вона пояснила, що питання реінтеграції просто не поміщаються в функціонал одного міністерства, оскільки є потреба в міжсекторальному співробітництві.

Коляда розповіла, що технічно є кілька варіантів поділу міністерства. Серед них і скасування того рішення, яке раніше об'єднало два міністерства.

"Міністерство окупованих територій у тому форматі, яким воно було до нашого об'єднання – це структура, яка працює в режимі гасіння пожеж. Потрібен принципово новий підхід і стратегічне бачення. Потрібно грати на випередження і мислити довгостроковими конструкціями. Усвідомлення цього і стало одним із результатів роботи нашої команди у цьому напрямі", – додала чиновниця.

Дізнайтеся більше: Полковник запасу та активістка: ким насправді є новообрана міністерка Оксана Коляда

Вона зауважила, що наразі не знає, хто може очолити майбутнє Міністерство окупованих територій після роз'єднання.

Також Коляда додала, що члени Мінветеранів передадуть досвід та напрацювання для перезапуску нового міністерства з питань реінтеграції.

Що відомо про об'єднання міністерств?Верховна Рада 29 серпня 2019 року затвердила створення Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України. До того часу існувало два міністерства: з питань тимчасово окупованих територій та у справах ветеранів.



Його очільниця Оксана Коляда одразу заявила, що не розуміє, як можна в одному відомстві працювати з двома різними аудиторіями.