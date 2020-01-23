10:48
23 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ДАВОС 2020 ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Унітазні російські шпіони. Кадиров "вривається" в правоохоронну систему РФ
      Вєсті Кремля
      21:04, 22 січня
      Вєсті.UA: Кива "відгріб" по повній. Нашестя вовків в українських судах
      Вєсті.UA
      20:57, 22 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ДАВОС 2020 ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020

      Міністерство ветеранів і окупованих територій розділять, – Коляда

      324 Читать новость на русском
      Оксана Коляда

      Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб буде розділено. Майбутнє Міністерство з питань реінтеграції може очолити профільний віцепрем'єр-міністр.

      Очільниця Мінветеранів Оксана Коляда в інтерв'ю "Інтерфаксу" повідомила, що наразі команда міністерства готує пропозиції щодо його розділення і презентує їх найближчим часом.

      Цікаво: Мінветеранів окреслило першочергові потреби звільнених з полону українців

      Нам вдалося донести інформацію про величезний обсяг завдань, які лежать у площині всього уряду, і дати зрозуміти вищому керівництву держави, що це вимагає окремого блоку роботи окремого міністерства, можливо, яке навіть очолюватиме профільний віцепрем'єр-міністр. У нас є розуміння того, що варто не відновлювати знову Міністерство окупованих територій, а потрібно міняти парадигму та говорити про ефективну роботу Міністерства реінтеграції,
      – сказала Коляда.

      Вона пояснила, що питання реінтеграції просто не поміщаються в функціонал одного міністерства, оскільки є потреба в міжсекторальному співробітництві.

      Коляда розповіла, що технічно є кілька варіантів поділу міністерства. Серед них і скасування того рішення, яке раніше об'єднало два міністерства.

      "Міністерство окупованих територій у тому форматі, яким воно було до нашого об'єднання – це структура, яка працює в режимі гасіння пожеж. Потрібен принципово новий підхід і стратегічне бачення. Потрібно грати на випередження і мислити довгостроковими конструкціями. Усвідомлення цього і стало одним із результатів роботи нашої команди у цьому напрямі", – додала чиновниця.

      Дізнайтеся більше: Полковник запасу та активістка: ким насправді є новообрана міністерка Оксана Коляда

      Вона зауважила, що наразі не знає, хто може очолити майбутнє Міністерство окупованих територій після роз'єднання.

      Також Коляда додала, що члени Мінветеранів передадуть досвід та напрацювання для перезапуску нового міністерства з питань реінтеграції.

      Що відомо про об'єднання міністерств?Верховна Рада 29 серпня 2019 року затвердила створення Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України. До того часу існувало два міністерства: з питань тимчасово окупованих територій та у справах ветеранів.

      Його очільниця Оксана Коляда одразу заявила, що не розуміє, як можна в одному відомстві працювати з двома різними аудиторіями.

      Спалах смертельної пневмонії в Китаї: хвороба шириться світом
      сьогодні
      5826
      Теги: Новини України Новини політики Міністерство у справах ветеранів Оксана Коляда
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 10:45 Політичні ігри: навіщо Росія розсекретила документи Другої світової саме зараз
      Богдан Мірошниченко 38
      сьогодні , 10:00 Никакого транзита власти в России нет
      Блоги 897
      3 січня , 10:00 Як не захворіти на ГРВІ та грип в сезон застуд, якщо хворіти ніколи
      Олександр Бевза 8432
      22 січня , 08:30 Опіки на шкірі: як лікувати та поширені помилки
      910
      сьогодні , 08:40 Які країни наймогутніші в світі, – USNews
      Блоги 514
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук