Мінветеранів окреслило першочергові потреби звільнених з полону українців

29 грудня відбувся великий обмін полоненими між Україною та бойовиками на Донбасі. Представники Міністерства ветеранів часто навідують тих, хто зараз проходить реабілітацію та лікування у "Феофанії". Відтак, відомство назвало їхні першочергові потреби.

Як мовиться на сайті Мінветеранів, звільнені з полону українці, зокрема, потребують юридичних консультацій і допомоги.

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"Передусім їм всім необхідно поновлення їхніх документів: паспорт, водійське посвідчення та решта. Це потрібно і для того, аби надалі комісія могла опрацювати їхні звернення щодо виплати їм сто тисяч гривень матеріальної допомоги", – зазначив Сергій Мокренюк, начальник управління відомства, яке займається питанням тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

Крім того, колишні бранці бойовиків потребують медичну допомогу. Мовиться про стоматологічне втручання, зокрема зі складними маніпуляціями та імплантацією. Усе це експолонені отримають безоплатно.

Також, в тих, хто був позбавленим особистої свободи можна спостерігати кардіологічні проблеми, в деяких є наявними щелепно-лицеві пошкодження, зокрема через зазнані в полоні тортури та знущання,

– зауважила Радник Міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб з медичних питань Тетяна Тімошенко.

З усіма звільненими українцями працюють психологи, які їм надають комплексну допомогу та підтримку.

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Коротко про обмін полоненими: