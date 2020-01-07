Мінветеранів окреслило першочергові потреби звільнених з полону українців
29 грудня відбувся великий обмін полоненими між Україною та бойовиками на Донбасі. Представники Міністерства ветеранів часто навідують тих, хто зараз проходить реабілітацію та лікування у "Феофанії". Відтак, відомство назвало їхні першочергові потреби.
Як мовиться на сайті Мінветеранів, звільнені з полону українці, зокрема, потребують юридичних консультацій і допомоги.
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"Передусім їм всім необхідно поновлення їхніх документів: паспорт, водійське посвідчення та решта. Це потрібно і для того, аби надалі комісія могла опрацювати їхні звернення щодо виплати їм сто тисяч гривень матеріальної допомоги", – зазначив Сергій Мокренюк, начальник управління відомства, яке займається питанням тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.
Крім того, колишні бранці бойовиків потребують медичну допомогу. Мовиться про стоматологічне втручання, зокрема зі складними маніпуляціями та імплантацією. Усе це експолонені отримають безоплатно.
Також, в тих, хто був позбавленим особистої свободи можна спостерігати кардіологічні проблеми, в деяких є наявними щелепно-лицеві пошкодження, зокрема через зазнані в полоні тортури та знущання,
– зауважила Радник Міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб з медичних питань Тетяна Тімошенко.
З усіма звільненими українцями працюють психологи, які їм надають комплексну допомогу та підтримку.
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Коротко про обмін полоненими:
- 29 грудня 2019 року Україна та представники донбаських окупантів провели обмін полоненими на КПВВ "Майорське".
- Додому повернулися 76 українців, а бойовикам передали 124 осіб.
- 17 переданих окупантам осіб не забажали повертатися на окупований Донбас.
- 5 звільнених українців вирішили залишитись на Донбасі (тобто загалом було обміняно 81 українця).
- Звільнених українців транспортували літаком до аеропорту "Бориспіль". Там їх зустріли президент та рідні. Після цього деякі звільнені з полону вирушили до реабілітаційних центрів.