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      Мінветеранів окреслило першочергові потреби звільнених з полону українців

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      Звільнені з полону бойовиків українці / Пресслужба Офісу Президента

      29 грудня відбувся великий обмін полоненими між Україною та бойовиками на Донбасі. Представники Міністерства ветеранів часто навідують тих, хто зараз проходить реабілітацію та лікування у "Феофанії". Відтак, відомство назвало їхні першочергові потреби.

      Як мовиться на сайті Мінветеранів, звільнені з полону українці, зокрема, потребують юридичних консультацій і допомоги.

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      "Передусім їм всім необхідно поновлення їхніх документів: паспорт, водійське посвідчення та решта. Це потрібно і для того, аби надалі комісія могла опрацювати їхні звернення щодо виплати їм сто тисяч гривень матеріальної допомоги", – зазначив Сергій Мокренюк, начальник управління відомства, яке займається питанням тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

      Крім того, колишні бранці бойовиків потребують медичну допомогу. Мовиться про стоматологічне втручання, зокрема зі складними маніпуляціями та імплантацією. Усе це експолонені отримають безоплатно.

      Також, в тих, хто був позбавленим особистої свободи можна спостерігати кардіологічні проблеми, в деяких є наявними щелепно-лицеві пошкодження, зокрема через зазнані в полоні тортури та знущання,
      – зауважила Радник Міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб з медичних питань Тетяна Тімошенко.

      З усіма звільненими українцями працюють психологи, які їм надають комплексну допомогу та підтримку.

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      Коротко про обмін полоненими:

      • 29 грудня 2019 року Україна та представники донбаських окупантів провели обмін полоненими на КПВВ "Майорське".
      • Додому повернулися 76 українців, а бойовикам передали 124 осіб.
      • 17 переданих окупантам осіб не забажали повертатися на окупований Донбас.
      • 5 звільнених українців вирішили залишитись на Донбасі (тобто загалом було обміняно 81 українця).
      • Звільнених українців транспортували літаком до аеропорту "Бориспіль". Там їх зустріли президент та рідні. Після цього деякі звільнені з полону вирушили до реабілітаційних центрів.
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Міністерство у справах ветеранів Українці в полоні РФ Новини України Новини політики Обмін полоненими
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