Звільнений з полону Галазюк сидів за те, що назвав Донбас окупованим: подробиці з ув'язнення

Звільнений з полону бойовиків у межах обміну Олег Галазюк розповів, що "кримінальна справа" проти нього на окупованих територіях ґрунтувалася на тому, що він назвав Донбас окупованою Росією територією і написав "ДНР" у лапках.

Галазюк був викладачем філософії з Чистякова (стара назва – Торез), одним із авторів рубрики "Листи з окупованого Донбасу" на сайті "Радіо Свобода". Писав під псевдонімом Мирослав Тямущий. Бойовики засудили Галазюка до 16 років колонії суворого режиму.

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Незаконні затримання бойовики влаштовували ще за статтями українського Кримінального Кодексу – "боротьба з організованою злочинністю". Тобто публікація матеріалів на "Радіо Свобода" прирівнювалася до "бандитизму" і "створення організованих злочинних угруповань", розповів Галазюк в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Там прямим текстом так і написано, що моя злочинність полягала в тому, що очевидні для всього світу речі – як те, що це окуповані території – прирівнювалися до "розпалювання міжнаціональної ворожнечі" і також до "екстремізму". Так і пишуть, що я вчинив злочини, що я речі називав своїми іменами, тобто, що "ДНР" – це територія, яка не визнана світом, вона окупована Росією", – розповів експолонений.

Був ще висновок так званого експерта, який я оскаржив. За цим висновком, прирівнювалося те, що я взяв слово "ДНР" у лапки, до злочину. Я планував написати статтю, яка так і називається: "За лапки у слові "ДНР" – 16 років",

– розповів Галазюк.



Вирок "суду" окупованого Донбасу щодо Галазюка / Фото "Радіо Свобода"

Вдруге в полоні

Галазюк також розповів, що це його вже вдруге захопили в полон 24 серпня 2017 року. Вперше в полон окупантів він потрапляв у 2014 році, але того ж року Галазюка відпустили.

Експолонений розповів, що його запросили відпочити 7 днів у селище Ялта під Маріуполем. Коли чоловік вирушив туди, то його схопили на блокпосту бойовиків Єленівка при виїзді. На Галазюка одягли мішок і повезли назад до Тореза.

У Торезі полонений потрапив до "МДБ" бойовиків, де працюють люди, які раніше працювали в СБУ. Серед працівників були студенти Галазюка з Торезької філії Харківського інституту економіки і ринкових відносин.

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"Вони впізнали мене, говорили: "Олеже Дмитровичу, що Ви тут забули?" Тому ставлення до мене було більш-менш лояльне", – розповів експолонений.

Але я просидів з мішком на голові 3 доби. 3 ночі не спав. Вони включили "Квартал 95", дивилися і сміялися, а я сидів, прикутий кайданками до батареї з мішком на голові.​ Начальник цього СІЗО зараз став першим заступником "міністра МДБ ДНР". Його донька вступила на "бюджет" на підконтрольну Україні територію,

– розповів Галазюк.

Чому Галазюка не катували

За словами Галазюка, потім його перевезли до СІЗО Шахтарська, пізніше – Донецька. Викладач зазначив, що його не катували, бо він справді писав статті про окуповані території. А катують, за його словами, зазвичай невинних людей, які мають зізнатися у злочині, якого не скоювали.

"Мене не катували, тому що я реально писав про Україну статті. Мене є за що переслідувати. Я робив фото. А фото вважається у них "шпигунством". І факт цих "злочинів" фіксується, що я "вступив у злочинну змову" незрозуміло з ким, з редактором, у конкретну годину – це просто час розміщення цієї публікації на "Радіо Свобода". І подібна фраза повторюється 60 разів", – розповів Галазюк.

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Коротко про обмін полоненими: