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      Освобожденный из плена Галазюк сидел за то, что назвал Донбасс оккупированным

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      Освобожденный из плена боевиков Олег Галазюк рассказал о своем задержании и незаконном содержании / radiosvoboda.org

      Освобожденный из плена боевиков в рамках обмена Олег Галазюк рассказал, что "уголовное дело" против него на оккупированных территориях основывалось на том, что он назвал Донбасс оккупированной Россией территорией и написал "ДНР" в кавычках.

      Галазюк был преподавателем философии Чистякова (старое название – Торез), одним из авторов рубрики "Письма с оккупированного Донбасса" на сайте "Радио Свобода". Писал под псевдонимом Мирослав Толковый. Боевики осудили Галазюка на 16 лет колонии строгого режима.

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      Незаконные задержания боевики устраивали еще по статьям украинского Уголовного Кодекса – "борьба с организованной преступностью". То есть публикация материалов на "Радио Свобода" приравнивалась к "бандитизму" и "созданию организованных преступных группировок", рассказал Галазюк в интервью "Радио Свобода".

      "Там прямым текстом так и написано, что моя преступность заключалась в том, что очевидные для всего мира вещи – как то, что это оккупированные территории – приравнивались к "разжиганию межнациональной розни" и также к "экстремизму". Так и пишут, что я совершил преступления, я кстати называл своими именами, то есть, что "ДНР" – это территория, не признанная миром, она оккупирована Россией", – рассказал бывший пленный.

      Был еще вывод так называемого эксперта, который я обжаловал. По этим выводам, приравнивалось то, что я взял слово "ДНР" в кавычки, к преступлению. Я планировал написать статью, которая так и называется: "За кавычки в слове "ДНР" – 16 лет",
      – рассказал Галазюк.

      Галазюк полон причина документи ДНР
      Приговор "суда" оккупированного Донбасса по Галазюку / Фото "Радио Свобода"

      Во второй раз в плену

      Галазюк также рассказал, что это его уже второй раз захватили в плен 24 августа 2017 года. Впервые в плен оккупантов он попадал в 2014 году, но в том же году Галазюка отпустили.

      Экс-пленный рассказал, что его пригласили отдохнуть 7 дней в поселок Ялта под Мариуполем. Когда мужчина отправился туда, то его схватили на блокпосте боевиков Еленовка при выезде. На Галазюка надели мешок и повезли обратно в Торез.

      В Торезе пленный попал в "МГБ" боевиков, где работают люди, которые раньше работали в СБУ. Среди работников были студенты Галазюка из Торезского филиала Харьковского института экономики и рыночных отношений.

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      "Они узнали меня, говорили: "Олег Дмитриевич, что Вы здесь забыли?" Поэтому отношение ко мне было более или менее лояльное", – рассказал бывший пленный.

      Но я просидел с мешком на голове 3 суток. 3 ночи не спал. Они включили "Квартал 95", смотрели и смеялись, а я сидел, прикованный наручниками к батарее с мешком на голове. Начальник этого СИЗО сейчас стал первым заместителем "министра МГБ ДНР". Его дочь поступила на "бюджет" на подконтрольной Украине территории,
      – рассказал Галазюк.

      Почему Галазюка не пытали

      По словам Галазюка, затем его перевезли в СИЗО Шахтерска, позже – Донецка. Преподаватель отметил, что его не пытали, потому что он действительно писал статьи об оккупированных территориях. А пытают, по его словам, обычно невинных людей, которые должны признаться в преступлении, которого не совершали.

      "Меня не пытали, потому что я реально писал об Украине статьи. Меня есть за что преследовать. Я делал фото. А фото считается у них "шпионажем". И факт этих "преступлений" фиксируется, что я "вступил в преступный сговор" непонятно с кем, с редактором, в конкретный час – это просто время размещения этой публикации на "Радио Свобода". И подобная фраза повторяется 60 раз", – рассказал Галазюк.

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      Коротко об обмене пленными:

      • 29 декабря 2019 года Украина и представители донбасских оккупантов провели обмен пленными на КПВВ "Майорское".
      • Домой вернулись 76 украинцев, а боевикам передали 124 человек.
      • 17 переданных оккупантам лиц не захотели возвращаться на оккупированный Донбасс.
      • 5 освобожденных украинцев решили остаться на Донбассе (то есть всего было обменено 81 украинец).
      • Освобожденных украинцев транспортировали самолетом в аэропорт "Борисполь". Там их встретили президент и родные. После этого некоторые освобожденные из плена отправились в реабилитационные центры.
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Заложники Обмен пленными СМИ Журналисты Оккупированные территории Украинцы в плену РФ
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