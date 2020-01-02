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      Більшість звільнених з полону українців не мають житла

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      Більшість звільнених з полону українців не мають житла / Getty Images

      Протягом найближчого тижня лікарі готові виписати 90% звільнених з полону бойовиків українців, проте більшості колишніх бранців буде нікуди йти після цього, адже у них немає житла.

      На сьогодні в лікарні "Феофанія" перебувають 60 пацієнтів-експолонених, розповів на брифінгу 2 січня заступник головного лікаря з медичної частини медустанови Андрій Строкань.

      До теми: Що відомо про стан звільнених з полону українців

      "Велике навантаження падає на соціальні служби по наданню соціальної допомоги цій категорії пацієнтів, тому що у більшості з них немає житла, їм нікуди йти. Це першочергове завдання, вирішити ці проблеми, наступний етап вирішити і закрити його після виписки з клінічної лікарні "Феофанія", – розповів Строкань.

      Коротко про обмін полоненими:

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Обмін полоненими Війна на Донбасі Окуповані території Лікарня Новини нерухомості
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