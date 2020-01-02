Більшість звільнених з полону українців не мають житла

Протягом найближчого тижня лікарі готові виписати 90% звільнених з полону бойовиків українців, проте більшості колишніх бранців буде нікуди йти після цього, адже у них немає житла.

На сьогодні в лікарні "Феофанія" перебувають 60 пацієнтів-експолонених, розповів на брифінгу 2 січня заступник головного лікаря з медичної частини медустанови Андрій Строкань.

До теми: Що відомо про стан звільнених з полону українців

"Велике навантаження падає на соціальні служби по наданню соціальної допомоги цій категорії пацієнтів, тому що у більшості з них немає житла, їм нікуди йти. Це першочергове завдання, вирішити ці проблеми, наступний етап вирішити і закрити його після виписки з клінічної лікарні "Феофанія", – розповів Строкань.

Коротко про обмін полоненими: