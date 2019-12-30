Великий обмін полоненими: Зеленський оприлюднив відеоролик

Обмін полоненими з адміністраціями окупованих територій відбувся 29 грудня. Президент Володимир Зеленський оприлюднив відеоролик про зустріч українців, звільнених з полону проросійських бойовиків.

Президент поширив відео у фейсбуці. Читайте детально: Обмін полоненими: що відомо про 76 українців, які повернулися в Київ – список Пам’ятатиму кожне рукостискання, кожен погляд. Для нас усіх повернення наших – ні з чим незрівнянна радість,

– підписав ролик Зеленський. Головне про обмін полоненими Про обмін утримуваними особами у форматі "всіх на всіх" домовилася Тристороння контактна група у Мінську. Попередньо провести обмін до кінця року також домовлялись президент України Володимир Зеленський та Росії Володимир Путін на нормандській зустрічі у Парижі 9 грудня.

Розпочався великий обмін між Україною та представниками окупантів об 11 годині 29 грудня на контрольно-пропускному пункті "Майорське" під Горлівкою у Донецькій області.

На Батьківщину повернулися 76 полонених. Серед звільнених українців – 12 військових і письменник, журналіст "Радіо Свобода" Станіслав Асєєв.

Україна передала російській стороні 124 утримуваних. Серед них скандальні 5 ексберкутівців, яких в Україні судили за підозрою у розстрілах активістів Майдану в 2014 році.

Глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що Україна буде працювати над новим обміном полоненими, щоб на Батьківщину вже повернулися усі бранці з Росії, анексованого Криму та окупованого Донбасу.