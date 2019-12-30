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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019
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      Великий обмін полоненими: Зеленський оприлюднив відеоролик

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      Зеленський опублікував відео про обмін полоненими / president.gov

      Обмін полоненими з адміністраціями окупованих територій відбувся 29 грудня. Президент Володимир Зеленський оприлюднив відеоролик про зустріч українців, звільнених з полону проросійських бойовиків.

      Президент поширив відео у фейсбуці.

      Читайте детально: Обмін полоненими: що відомо про 76 українців, які повернулися в Київ – список

      Пам’ятатиму кожне рукостискання, кожен погляд. Для нас усіх повернення наших – ні з чим незрівнянна радість,
      – підписав ролик Зеленський.

      Головне про обмін полоненими

      • Про обмін утримуваними особами у форматі "всіх на всіх" домовилася Тристороння контактна група у Мінську. Попередньо провести обмін до кінця року також домовлялись президент України Володимир Зеленський та Росії Володимир Путін на нормандській зустрічі у Парижі 9 грудня.
      • Розпочався великий обмін між Україною та представниками окупантів об 11 годині 29 грудня на контрольно-пропускному пункті "Майорське" під Горлівкою у Донецькій області.
      • На Батьківщину повернулися 76 полонених. Серед звільнених українців – 12 військових і письменник, журналіст "Радіо Свобода" Станіслав Асєєв.
      • Україна передала російській стороні 124 утримуваних. Серед них скандальні 5 ексберкутівців, яких в Україні судили за підозрою у розстрілах активістів Майдану в 2014 році.
      • Глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що Україна буде працювати над новим обміном полоненими, щоб на Батьківщину вже повернулися усі бранці з Росії, анексованого Криму та окупованого Донбасу.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Обмін полоненими Володимир Зеленський Проросійські бойовики Окуповані території Українці в полоні РФ
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