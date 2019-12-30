21:59
30 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Захарову откачали после корпоратива. Изоляция России
      Вєсті Кремля
      20:13, сегодня
      Вести.UA Кто исполнил желание Зеленского. Творческий Кличко
      Вєсті.UA
      19:37, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      Большой обмен пленными: Зеленский обнародовал видеоролик

      82 Читати новину українською
      Зеленский опубликовал видео об обмене пленными / president.gov

      Обмен пленными с администрациями оккупированных территорий состоялся 29 декабря. Президент Владимир Зеленский обнародовал видеоролик о встрече украинцев, освобожденных из плена пророссийских боевиков.

      Президент распространил видео в фейсбуке.

      Читайте подробно: Обмен пленными: что известно о 76 украинцах, вернувшихся в Киев –список

      Буду помнить каждое рукопожатие, каждый взгляд. Для нас всех возвращение наших – ни с чем не сравнимая радость,
      – подписал ролик Зеленский.

      Главное об обмене пленными

      • Об обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех" договорилась Трехсторонняя контактная группа в Минске. Предварительно провести обмен до конца года также договаривались президент Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин на нормандской встрече в Париже 9 декабря.
      • Начался большой обмен между Украиной и представителями оккупантов в 11 часов 29 декабря на контрольно-пропускном пункте "Майорское" под Горловкой в Донецкой области.
      • На Родину вернулись 76 пленных. Среди освобожденных украинцев – 12 военных и писатель, журналист "Радио Свобода" Станислав Асеев.
      • Украина передала российской стороне 124 удерживаемых. Среди них скандальные 5 экс-беркутовцев, которых в Украине судили по подозрению в расстрелах активистов Майдана в 2014 году.
      • Глава МИД Вадим Пристайко заявил, что Украина будет работать над новым обменом пленными, чтобы на Родину уже вернулись все пленники из России, аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса.
      Салаты без майонеза на Новый год: рецепты и советы от шеф-повара
      сегодня
      5704
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Обмен пленными Новости политики Оккупированные территории Пророссийские боевики Владимир Зеленский Украина – Россия
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 21:01 Самые важные открытия в медицине 2019 года
      Анастасія Лукашевська 28
      сегодня , 20:32 Ешь, тупи и спи в Раде, грибы Укрзализныци и голодная Россия: веселые курьезы 2019-го
      Ірина Вихрущ 483
      13 декабря , 20:10 Электрический камин в детской: как обустроить уют для родных
      97
      сегодня , 20:05 Фото черной дыры, миссия New Horizon и новая ракета от Маска: космические итоги 2019 года
      Михайло Года 42
      сегодня , 19:32 Что изменится в январе: увеличение минимальной зарплаты, налоги для ФЛП и штрафы для евроблях
      Ірина Юрковська 396
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук