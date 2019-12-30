Большой обмен пленными: Зеленский обнародовал видеоролик

Обмен пленными с администрациями оккупированных территорий состоялся 29 декабря. Президент Владимир Зеленский обнародовал видеоролик о встрече украинцев, освобожденных из плена пророссийских боевиков.

Президент распространил видео в фейсбуке.

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Буду помнить каждое рукопожатие, каждый взгляд. Для нас всех возвращение наших – ни с чем не сравнимая радость,

– подписал ролик Зеленский.

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