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      Обмін полоненими: звільненим військовим вручили нові документи

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      Звільненим військовим вручили нові документи / mil.gov.ua

      У рамках обміну полоненими на Батьківщину повернулися 12 українських військових. Їм уже вручили поновлені особисті документи, які засвідчують перебування на військовій службі у Збройних силах України.

      Посвідчення та військові квитки вручив полковник ЗСУ Олександр Тарнавський, повідомили у пресслужбі Збройних сил України.

      Важливо: Відомі імена українців, які залишилися в полоні бойовиків після обміну: список

      Він подякував військовослужбовцям за виявлену витримку і незламність, та привітав з прийдешніми різдвяними святами.

      Довідка. Обмін полоненими відбувся 29 грудня. На Батьківщину повернулися 76 полонених. Серед звільнених українців – 12 військових і письменник, журналіст "Радіо Свобода" Станіслав Асєєв.

      Україна передала російській стороні 124 утримуваних. Серед них і скандальні 5 ексберкутівців, яких в Україні судили за підозрою у розстрілах активістів Майдану у 2014 році.

      Список військових, які перебували у полоні:

      1. Воскобойник Володимир – військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади. Зник безвісти 24 травня 2018 року. Через 4 доби з’ясувалося, що він потрапив у полон поблизу Докучаєвська (точних даних про обставини немає досі). До полону прослужив на передовій 8 місяців.
      2. Геймур Олександр – старший солдат, потрапив у полон 22 травня. Один із восьми військовослужбовців, які, за повідомленням штабу ООС, рухаючись на вантажному автомобілі, в районі населеного пункту Новотроїцьке відхилилися від визначеного маршруту та потрапили на тимчасово окуповану територію, де були затримані бойовиками. Нагороджений відзнакою Міністерства оборони України "Знак пошани".
      3. Глондар Сергій – військовий. Проживав у Кіровоградській області. У лютому 2015 року був захоплений у полон під час виконання бойового завдання в Дебальцівському оточенні. У 2014 році нагороджений відзнакою Міноборони України "За зразкову службу".
      4. Дєєв Іван – військовослужбовець 8-го окремого полку спеціального призначення. Потрапив у полон 5 лютого 2017 року. Виконував завдання з ведення спеціальної розвідки у визначених районах. Нагороджений орденом "За мужність" 3 ступеня.
      5. Дуванов Кім – військовий. Командир 1-го зенітно-ракетного відділення зенітно-ракетного взводу мотопіхотного батальйону. У травні він та ще 7 військовослужбовців Збройних сил України були захоплені бойовиками поблизу населеного пункту Оленівка.
      6. Жемелінський Василь – військовий. Проживав у Кіровоградській області. Оператор відділення засекреченого зв'язку 34-го батальйону 57-ї бригади. В лютому 2018 року був захоплений у полон у Донецькій області. Обставини уточнюються.
      7. Євтушок Юрій – військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади. Потрапив у полон у травні 2018 року під час висування до передового спостережного посту.
      8. Іванчук Сергій – військовослужбовець 8-го окремого полку спеціального призначення, капітан. Виконував завдання з ведення спеціальної розвідки у визначених районах. Потрапив у полон 5 лютого 2017 року. За особисту мужність і героїзм у 2014 році був нагороджений орденами Богдана Хмельницького 3 та 2 ступенів.
      9. Коріньков Олександр – військовий. Проживав у Кропивницькому. У лютому 2015 року був захоплений під час виконання бойового завдання в Дебальцівському оточенні в Донецькій області. Олександр разом із Сергієм Глондарем виводили колони українських військових з Дебальцевого й потрапили у ворожу засідку.
      10. Пантюшенко Богдан – військовий. Потрапив у полон 18 січня 2015 року під час виконання бойового завдання у селищі Спартак поблизу Донецького аеропорту.
      11. Пундор Борис – військовий. Потрапив у полон 22 травня 2019 року. Старший солдат. Один із 8 військовослужбовців, які, за повідомленням штабу ООС, рухаючись на вантажному автомобілі, в районі населеного пункту Новотроїцьке відхилилися від визначеного маршруту та потрапили в полон.
      12. Фурсов Роман – військовослужбовець 16-го окремого мотопіхотного батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Потрапив у полон 23 листопада 2017 року. Вважався таким, що загинув у бою 23 листопада в районі села Кримське (Новоайдарський район Луганської області). Пізніше стало відомо, що він насправді перебуває у полоні.

      Весь список: Що відомо про 76 українців, які повернулися в Київ – список

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики Обмін полоненими Війна на Донбасі Новини Донецька Новини Луганська Проросійські бойовики Збройні сили України
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