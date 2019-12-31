Обмен пленными: освобожденным военным вручили новые документы

В рамках обмена пленными на родину вернулись 12 украинских военных. Им уже вручили восстановленые личные документы, удостоверяющие пребывания на военной службе в Вооруженных силах Украины.

Удостоверения и военные билеты вручил полковник ВСУ Александр Тарнавский, сообщили в пресс-службе Вооруженных сил Украины.

Важно: Известны имена украинцев, которые остались в плену боевиков после обмена: список

Он поблагодарил военнослужащих за проявленную выдержку и стойкость, и поздравил с наступающими рождественскими праздниками.

Справка. Обмен пленными состоялся 29 декабря. На Родину вернулись 76 пленных. Среди освобожденных украинцев – 12 военных и писатель, журналист "Радио Свобода" Станислав Асеев.



Украина передала российской стороне 124 удерживаемых. Среди них и скандальные 5 экс-беркутовцев, которых в Украине судили по подозрению в расстрелах активистов Майдана в 2014 году.

Список военных, находившихся в плену:

Воскобойник Владимир – военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады. Пропал без вести 24 мая 2018. Через 4 суток выяснилось, что он попал в плен вблизи Докучаевска (точных данных об обстоятельствах нет до сих пор). До плена прослужил на передовой 8 месяцев. Геймур Александр – старший солдат, попал в плен 22 мая. Один из восьми военнослужащих, которые, по сообщению штаба ООС, двигаясь на грузовом автомобиле, в районе населенного пункта Новотроицкое отклонились от определенного маршрута и попали на временно оккупированную территорию, где были задержаны боевиками. Награжден знаком отличия Министерства обороны Украины "Знак почета". Глондар Сергей – военный. Проживал в Кировоградской области. В феврале 2015 был захвачен в плен во время выполнения боевой задачи в Дебальцевском окружении. В 2014 году награжден знаком отличия Минобороны Украины "За образцовую службу". Деев Иван – военнослужащий 8-го отдельного полка специального назначения. Попал в плен 5 февраля 2017. Выполнял задачи по ведению специальной разведки в определенных районах. Награжден орденом "За мужество" 3 степени. Дуванов Ким – военный. Командир 1-го зенитно-ракетного отделения зенитно-ракетного взвода мотопехотного батальона. В мае он и еще 7 военнослужащих Вооруженных сил Украины были захвачены боевиками близ населенного пункта Оленевка. Жемелинський Василий – военный. Проживал в Кировоградской области. Оператор отделения засекреченной связи 34-го батальона 57-й бригады. В феврале 2018 был захвачен в плен в Донецкой области. Обстоятельства уточняются. Евтушок Юрий – военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады. Попал в плен в мая 2018 года во время выдвижения к передовому наблюдательному посту. Иванчук Сергей – военнослужащий 8-го отдельного полка специального назначения, капитан. Выполнял задачи по ведению специальной разведки в определенных районах. Попал в плен 5 февраля 2017. За личное мужество и героизм в 2014 году был награжден орденами Богдана Хмельницкого 3 и 2 степеней. Кориньков Александр – военный. Проживал в Кропивницкому. В феврале 2015 был захвачен во время выполнения боевого задания в Дебальцевском окружении в Донецкой области. Александр вместе с Сергеем Глондарем выводили колонны украинских военных из Дебальцево и попали во вражескую засаду. Пантюшенко Богдан – военный. Попал в плен 18 января 2015 во время выполнения боевого задания в поселке Спартак вблизи Донецкого аэропорта. Пундор Борис – военный. Попал в плен 22 мая 2019. Старший солдат. Один из 8 военнослужащих, которые, по сообщению штаба ООС, двигаясь на грузовом автомобиле, в районе населенного пункта Новотроицкое отклонились от определенного маршрута и попали в плен. Фурсов Роман – военнослужащий 16-го отдельного мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады. Попал в плен 23 ноября 2017. Считался погиб в бою 23 ноября в районе села Крымское (Новоайдарский район Луганской области). Позже стало известно, что он на самом деле находится в плену.

Полный список: Что известно о 76 украинцах, вернувшихся в Киев - список