Большинство освобожденных из плена украинцев не имеют жилья
В течение ближайшей недели врачи готовы выписать 90% освобожденных из плена боевиков украинцев, однако большинству бывших пленников будет некуда идти после этого, ведь у них нет жилья.
На данный момент в больнице "Феофания" находятся 60 пациентов из бывших пленных, рассказал на брифинге 2 января заместитель главного врача по медицинской части медучреждения Андрей Строкань.
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"Большая нагрузка падает на социальные службы по оказанию социальной помощи этой категории пациентов, потому что у большинства из них нет жилья, им некуда идти. Это первоочередная задача, решить эти проблемы, следующий этап решить и закрыть его после выписки из клинической больницы "Феофания" , – рассказал Строкань.
Коротко об обмене пленными:
- 29 декабря 2019 года Украина и представители донбасских оккупантов провели обмен пленными на КПВВ "Майорское".
- Домой вернулись 76 украинцев, а боевикам передали 124 человека.
- 17 переданных оккупантам лиц не захотели возвращаться на оккупированный Донбасс.
- 5 освобожденных украинцев решили остаться на Донбассе (то есть всего было обменено 81 украинцев).
- Освобожденных украинцев транспортировали самолетом в аэропорт "Борисполь". Там их встретили президент и родные. После этого некоторые освобожденные из плена отправились в реабилитационные центры.