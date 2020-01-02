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      Большинство освобожденных из плена украинцев не имеют жилья

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      Большинство освобожденных из плена украинцев не имеют жилья / Getty Images

      В течение ближайшей недели врачи готовы выписать 90% освобожденных из плена боевиков украинцев, однако большинству бывших пленников будет некуда идти после этого, ведь у них нет жилья.

      На данный момент в больнице "Феофания" находятся 60 пациентов из бывших пленных, рассказал на брифинге 2 января заместитель главного врача по медицинской части медучреждения Андрей Строкань.

      К теме: Что известно о состоянии освобожденных из плена украинцев

      "Большая нагрузка падает на социальные службы по оказанию социальной помощи этой категории пациентов, потому что у большинства из них нет жилья, им некуда идти. Это первоочередная задача, решить эти проблемы, следующий этап решить и закрыть его после выписки из клинической больницы "Феофания" , – рассказал Строкань.

      Коротко об обмене пленными:

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Больница Оккупированные территории Обмен пленными Новости недвижимости
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