Большинство освобожденных из плена украинцев не имеют жилья

В течение ближайшей недели врачи готовы выписать 90% освобожденных из плена боевиков украинцев, однако большинству бывших пленников будет некуда идти после этого, ведь у них нет жилья.

На данный момент в больнице "Феофания" находятся 60 пациентов из бывших пленных, рассказал на брифинге 2 января заместитель главного врача по медицинской части медучреждения Андрей Строкань.

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"Большая нагрузка падает на социальные службы по оказанию социальной помощи этой категории пациентов, потому что у большинства из них нет жилья, им некуда идти. Это первоочередная задача, решить эти проблемы, следующий этап решить и закрыть его после выписки из клинической больницы "Феофания" , – рассказал Строкань.

Коротко об обмене пленными: