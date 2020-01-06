Різдво за ґратами: звільнені українці у зверненні нагадали про тих, хто залишився

Близько сотні громадян України, які незаконно утримуються у в'язницях Росії, проведуть різдвяні свята за ґратами. Звільнені із російського полону українці закликають світ не послаблювати тиск на Росію.

Звернення звільнених з російського полону українців оприлюднила пресслужба МЗС України на своїй фейсбук-сторінці.

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У МЗС наголошують, що пріоритетним завданням у новому році є повернення всіх українських політичних в’язнів додому. Дотепер "близько 100 українців незаконно перебувають в ув'язнені Росії і знову "святкують" різдвяні свята у в'язницях".

Деякі з українських політв'язнів були звільнені і повернулися додому до своїх родин і друзів, але вони не могли бачитися з близькими роками і "відзначали" в тюрмах багато свят,

– мовиться в повідомленні.

МЗС України закликало міжнародне співтовариство не послаблювати тиск на Росію доти, доки не будуть звільнені всі українські політичні в'язні – у Росії та на тимчасово окупованих територіях.

У опублікованому МЗС відео з’явилися Роман Сущенко, Артур Панов, Микола Карпюк, Олексій Сизонович, Володимир Балух. Вони повернулися до України 7 вересня 2019 року у межах обміну з Росіїю в форматі 35 на 35.

Дивіться звернення звільнених з російського полону українців:

Що відомо про обміни полоненими у 2019 році