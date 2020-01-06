Різдво за ґратами: звільнені українці у зверненні нагадали про тих, хто залишився
Близько сотні громадян України, які незаконно утримуються у в'язницях Росії, проведуть різдвяні свята за ґратами. Звільнені із російського полону українці закликають світ не послаблювати тиск на Росію.
Звернення звільнених з російського полону українців оприлюднила пресслужба МЗС України на своїй фейсбук-сторінці.
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У МЗС наголошують, що пріоритетним завданням у новому році є повернення всіх українських політичних в’язнів додому. Дотепер "близько 100 українців незаконно перебувають в ув'язнені Росії і знову "святкують" різдвяні свята у в'язницях".
Деякі з українських політв'язнів були звільнені і повернулися додому до своїх родин і друзів, але вони не могли бачитися з близькими роками і "відзначали" в тюрмах багато свят,
– мовиться в повідомленні.
МЗС України закликало міжнародне співтовариство не послаблювати тиск на Росію доти, доки не будуть звільнені всі українські політичні в'язні – у Росії та на тимчасово окупованих територіях.
У опублікованому МЗС відео з’явилися Роман Сущенко, Артур Панов, Микола Карпюк, Олексій Сизонович, Володимир Балух. Вони повернулися до України 7 вересня 2019 року у межах обміну з Росіїю в форматі 35 на 35.
Дивіться звернення звільнених з російського полону українців:
Що відомо про обміни полоненими у 2019 році
- Перший за президентства Володимира Зеленського обмін із Росією за схемою 35 на 35 відбувся 7 вересня.
- На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.
- Обмін полоненими між Україною та бойовиками на Донбасі відбувся вранці 29 грудня. Колишні бранці Кремля та утримувані у в'язницях бойовиків на Донбасі прилетіли до Києва.
- На Батьківщину повернулися 76 полонених. Серед звільнених українців – 12 військових і письменник, журналіст "Радіо Свобода" Станіслав Асєєв.
- Україна передала російській стороні 124 утримуваних. Серед них і скандальні 5 ексберкутівців, яких в Україні судили за підозрою у розстрілах активістів Майдану у 2014 році.