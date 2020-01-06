Рождество за решеткой: освобожденные украинцы в обращении напомнили о тех, кто остался
Около сотни граждан Украины, которые незаконно содержатся в тюрьмах России, проведут рождественские праздники за решеткой. Освобожденные из российского плена украинцы призывают мир не ослаблять давление на Россию.
Обращение освобожденных из русского плена украинцев обнародовала пресс-служба МИД Украины на своей фейсбук-странице.
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В МИД отмечают, что приоритетной задачей в новом году является возвращение всех украинских политических заключенных домой. До сих пор "около 100 украинцев незаконно находятся в заключении России и снова "празднуют" рождественские праздники в тюрьмах".
Некоторые из украинских политзаключенных были освобождены и вернулись домой к своим семьям и друзьям, но они не могли видеться с близкими годами и "отмечали" в тюрьмах много праздников,
– говорится в сообщении.
МИД Украины призвал международное сообщество не ослаблять давление на Россию, пока не будут освобождены все украинские политические заключенные – в России и на временно оккупированных территориях.
В опубликованном МИД видео появились Роман Сущенко, Артур Панов, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Владимир Балух. Они вернулись в Украину 7 сентября 2019 года в рамках обмена с Россией в формате 35 на 35.
Смотрите обращение освобожденных из русского плена украинцев:
Что известно об обменах пленными в 2019 году
- Первый при президенте Владимире Зеленском обмен с Россией по схеме 35 на 35 состоялся 7 сентября.
- На Родину вернулись 24 военнопленных моряка, которые были захвачены у Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.
- Обмен пленными между Украиной и боевиками на Донбассе произошел утром 29 декабря. Бывшие пленники Кремля и удерживаемые в тюрьмах боевиков на Донбассе прилетели в Киев.
- На Родину вернулись 76 пленных. Среди освобожденных украинцев – 12 военных и писатель, журналист "Радио Свобода" Станислав Асеев.
- Украина передала российской стороне 124 удерживаемых. Среди них и скандальные 5 экс-беркутовцев, которых в Украине судили по подозрению в расстрелах активистов Майдана в 2014 году.