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      Рождество за решеткой: освобожденные украинцы в обращении напомнили о тех, кто остался

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      / Getty Images

      Около сотни граждан Украины, которые незаконно содержатся в тюрьмах России, проведут рождественские праздники за решеткой. Освобожденные из российского плена украинцы призывают мир не ослаблять давление на Россию.

      Обращение освобожденных из русского плена украинцев обнародовала пресс-служба МИД Украины на своей фейсбук-странице.

      К теме: Боевики поставили Украине ультиматум в отношении бывших "беркутовцев", – Лутковская

      В МИД отмечают, что приоритетной задачей в новом году является возвращение всех украинских политических заключенных домой. До сих пор "около 100 украинцев незаконно находятся в заключении России и снова "празднуют" рождественские праздники в тюрьмах".

      Некоторые из украинских политзаключенных были освобождены и вернулись домой к своим семьям и друзьям, но они не могли видеться с близкими годами и "отмечали" в тюрьмах много праздников,
      – говорится в сообщении.

      МИД Украины призвал международное сообщество не ослаблять давление на Россию, пока не будут освобождены все украинские политические заключенные – в России и на временно оккупированных территориях.

      В опубликованном МИД видео появились Роман Сущенко, Артур Панов, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Владимир Балух. Они вернулись в Украину 7 сентября 2019 года в рамках обмена с Россией в формате 35 на 35.

      Смотрите обращение освобожденных из русского плена украинцев:

      Что известно об обменах пленными в 2019 году

      • Первый при президенте Владимире Зеленском обмен с Россией по схеме 35 на 35 состоялся 7 сентября.
      • На Родину вернулись 24 военнопленных моряка, которые были захвачены у Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.
      • Обмен пленными между Украиной и боевиками на Донбассе произошел утром 29 декабря. Бывшие пленники Кремля и удерживаемые в тюрьмах боевиков на Донбассе прилетели в Киев.
      • На Родину вернулись 76 пленных. Среди освобожденных украинцев – 12 военных и писатель, журналист "Радио Свобода" Станислав Асеев.
      • Украина передала российской стороне 124 удерживаемых. Среди них и скандальные 5 экс-беркутовцев, которых в Украине судили по подозрению в расстрелах активистов Майдана в 2014 году.
      Перенесут ли Рождество Христово и когда его хотят праздновать в Украине
      сегодня
      11623
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Заложники Обмен пленными Владимир Балух Украинцы в плену РФ
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