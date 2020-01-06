Рождество за решеткой: освобожденные украинцы в обращении напомнили о тех, кто остался

Около сотни граждан Украины, которые незаконно содержатся в тюрьмах России, проведут рождественские праздники за решеткой. Освобожденные из российского плена украинцы призывают мир не ослаблять давление на Россию.

Обращение освобожденных из русского плена украинцев обнародовала пресс-служба МИД Украины на своей фейсбук-странице.

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В МИД отмечают, что приоритетной задачей в новом году является возвращение всех украинских политических заключенных домой. До сих пор "около 100 украинцев незаконно находятся в заключении России и снова "празднуют" рождественские праздники в тюрьмах".

Некоторые из украинских политзаключенных были освобождены и вернулись домой к своим семьям и друзьям, но они не могли видеться с близкими годами и "отмечали" в тюрьмах много праздников,

– говорится в сообщении.

МИД Украины призвал международное сообщество не ослаблять давление на Россию, пока не будут освобождены все украинские политические заключенные – в России и на временно оккупированных территориях.

В опубликованном МИД видео появились Роман Сущенко, Артур Панов, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Владимир Балух. Они вернулись в Украину 7 сентября 2019 года в рамках обмена с Россией в формате 35 на 35.

Смотрите обращение освобожденных из русского плена украинцев:

Что известно об обменах пленными в 2019 году