Минветеранов обозначило первоочередные нужды освобожденных из плена украинцев

29 декабря состоялся большой обмен пленными между Украиной и боевиками на Донбассе. Представители Министерства ветеранов часто посещают тех, кто сейчас проходит реабилитацию и лечение в "Феофании". Следовательно, ведомство назвало их первоочередные нужды.

Как говорится на сайте Минветеранов, освобожденные из плена украинцы, в частности, требуют юридических консультаций и помощи.

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"Прежде всего им всем необходимо возобновление их документов: паспорт, водительское удостоверение и другие. Это нужно и для того, чтобы в дальнейшем комиссия могла обработать их обращения по выплате им ста тысяч гривен материальной помощи", – отметил Сергей Мокренюк, начальник управления ведомства, которое занимается вопросом временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Кроме того, бывшие пленники боевиков требуют медицинской помощи. Говорится о стоматологическом вмешательстве, в частности со сложными манипуляциями и имплантацией. Все это экс-пленные получат бесплатно.

Также, у тех, кто был лишен личной свободы можно наблюдать кардиологические проблемы, у некоторых есть челюстно-лицевые повреждения, в частности из-за перенесенных в плену пыток и издевательств,

– отметила Советник Министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц по медицинским вопросам Татьяна Тимошенко.

Со всеми освобожденными украинцами работают психологи, которые им предоставляют комплексную помощь и поддержку.

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Коротко об обмене пленными: