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      Минветеранов обозначило первоочередные нужды освобожденных из плена украинцев

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      Освобожденные из плена боевиков украинцы / Пресс-служба Офиса Президента

      29 декабря состоялся большой обмен пленными между Украиной и боевиками на Донбассе. Представители Министерства ветеранов часто посещают тех, кто сейчас проходит реабилитацию и лечение в "Феофании". Следовательно, ведомство назвало их первоочередные нужды.

      Как говорится на сайте Минветеранов, освобожденные из плена украинцы, в частности, требуют юридических консультаций и помощи.

      Советуем ознакомиться! Большой обмен пленными между Украиной и боевиками: все, что известно – фото, видео

      "Прежде всего им всем необходимо возобновление их документов: паспорт, водительское удостоверение и другие. Это нужно и для того, чтобы в дальнейшем комиссия могла обработать их обращения по выплате им ста тысяч гривен материальной помощи", – отметил Сергей Мокренюк, начальник управления ведомства, которое занимается вопросом временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

      Кроме того, бывшие пленники боевиков требуют медицинской помощи. Говорится о стоматологическом вмешательстве, в частности со сложными манипуляциями и имплантацией. Все это экс-пленные получат бесплатно.

      Также, у тех, кто был лишен личной свободы можно наблюдать кардиологические проблемы, у некоторых есть челюстно-лицевые повреждения, в частности из-за перенесенных в плену пыток и издевательств,
      – отметила Советник Министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц по медицинским вопросам Татьяна Тимошенко.

      Со всеми освобожденными украинцами работают психологи, которые им предоставляют комплексную помощь и поддержку.

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      Коротко об обмене пленными:

      • 29 декабря 2019 года Украина и представители донбасских оккупантов провели обмен пленными на КПВВ "Майорское".
      • Домой вернулись 76 украинцев, а боевикам передали 124 человек.
      • 17 переданных оккупантам лиц не захотели возвращаться на оккупированный Донбасс.
      • 5 освобожденных украинцев решили остаться на Донбассе (то есть всего был обменен 81 украинец).
      • Освобожденных украинцев транспортировали на самолете в аэропорт "Борисполь". Там их встретили президент и родные. После этого некоторые освобожденные из плена отправились в реабилитационные центры.
      как разворачивались последние события после обмена пленными между украиной и боевиками:
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Министерство по делам ветеранов Обмен пленными Новости политики
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