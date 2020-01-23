Министерство ветеранов и оккупированных территорий разделят, – Коляда

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц будет разделено. Будущее Министерство по вопросам реинтеграции может возглавить профильный вице-премьер-министр.

Глава Минветеранов Оксана Коляда в интервью "Интерфаксу" сообщила, что сейчас команда министерства готовит предложения по его разделению и представит их в ближайшее время.

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Нам удалось донести информацию об огромном объеме задач, которые лежат в плоскости всего правительства, и дать понять высшему руководству государства, что это требует отдельного блока работы отдельного министерства, возможно, даже возглавит профильный вице-премьер-министр. Но и здесь у нас есть понимание того, что стоит не восстанавливать снова Министерство оккупированных территорий, а нужно менять парадигму и говорить об эффективной работе Министерства реинтеграции,

– сказала Коляда.

Она объяснила, что вопросы реинтеграции просто не помещаются в функционал одного министерства, поскольку есть потребность в межсекторальном сотрудничестве.

По словам чиновницы, члены Минветеранов передадут опыт и наработки для перезапуска нового Министерства по вопросам реинтеграции.

Коляда рассказала, что технически есть несколько вариантов разделения министерства. Среди них и отмена того решения, которое ранее объединило два министерства.

"Министерство оккупированных территорий в том формате, каким оно было до нашего объединения, – это структура, которая работает в режиме тушения пожаров. Нужен принципиально новый подход и стратегическое видение. Нужно играть на опережение и мыслить долгосрочными конструкциями. Осознание этого и стало одним из результатов работы нашей команды в этом направлении", – добавила она.

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Также Коляда отметила, что пока не знает, кто может возглавить будущее Министерство оккупированных территорий после разъединения.

Также Коляда добавила, что члены Минветеранов передадут опыт и наработки для перезапуска нового министерства по вопросам реинтеграции.

Что известно об объединении министерств? Верховная Рада 29 августа 2019 года утвердила создание Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. До того времени существовало два министерства: по вопросам временно оккупированных территорий и по делам ветеранов.



Его руководитель Оксана Коляда сразу заявила, что не понимает, как можно в одном ведомстве работать с двумя разными аудиториями.