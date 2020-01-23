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      Министерство ветеранов и оккупированных территорий разделят, – Коляда

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      Оксана Коляда

      Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц будет разделено. Будущее Министерство по вопросам реинтеграции может возглавить профильный вице-премьер-министр.

      Глава Минветеранов Оксана Коляда в интервью "Интерфаксу" сообщила, что сейчас команда министерства готовит предложения по его разделению и представит их в ближайшее время.

      Интересно: Минветеранов обозначило первоочередные нужды освобожденных из плена украинцев

      Нам удалось донести информацию об огромном объеме задач, которые лежат в плоскости всего правительства, и дать понять высшему руководству государства, что это требует отдельного блока работы отдельного министерства, возможно, даже возглавит профильный вице-премьер-министр. Но и здесь у нас есть понимание того, что стоит не восстанавливать снова Министерство оккупированных территорий, а нужно менять парадигму и говорить об эффективной работе Министерства реинтеграции,
      – сказала Коляда.

      Она объяснила, что вопросы реинтеграции просто не помещаются в функционал одного министерства, поскольку есть потребность в межсекторальном сотрудничестве.

      По словам чиновницы, члены Минветеранов передадут опыт и наработки для перезапуска нового Министерства по вопросам реинтеграции.

      Коляда рассказала, что технически есть несколько вариантов разделения министерства. Среди них и отмена того решения, которое ранее объединило два министерства.

      "Министерство оккупированных территорий в том формате, каким оно было до нашего объединения, – это структура, которая работает в режиме тушения пожаров. Нужен принципиально новый подход и стратегическое видение. Нужно играть на опережение и мыслить долгосрочными конструкциями. Осознание этого и стало одним из результатов работы нашей команды в этом направлении", – добавила она.

      Узнайте больше: Полковник запаса и активистка: кем на самом деле является новоизбранный министр Оксана Коляда

      Также Коляда отметила, что пока не знает, кто может возглавить будущее Министерство оккупированных территорий после разъединения.

      Также Коляда добавила, что члены Минветеранов передадут опыт и наработки для перезапуска нового министерства по вопросам реинтеграции.

      Что известно об объединении министерств? Верховная Рада 29 августа 2019 года утвердила создание Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. До того времени существовало два министерства: по вопросам временно оккупированных территорий и по делам ветеранов.

      Его руководитель Оксана Коляда сразу заявила, что не понимает, как можно в одном ведомстве работать с двумя разными аудиториями.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Министерство по делам ветеранов Оксана Коляда
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