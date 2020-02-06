Які перестановки чекають на уряд Олексія Гончарука

Журналісти з’ясували, яке майбутнє чекає на нинішній склад Кабміну під головуванням Олексія Гончарука. Адже 1 лютого президент Володимир Зеленський проводив співбесіди з потенційними новими членами уряду.

Нові обличчя в Кабміні

Як мовиться у матеріалі "Української правди", раніше Зеленський дав Гончаруку пряму вказівку – підготувати ротацію в Кабміні. І вже 1 лютого на Банковій проводили співбесіди з щонайменше кількома кандидатами на посади в оновленому уряді та чинними урядовцями:

представником України у Мінську Олексієм Резніковим,

головою парламентського комітету соцполітики Галиною Третьяковою,

віцепрем'єром із євроінтеграції Дмитром Кулебою.

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За даними ресурсу, переформатування уряду Олексія Гончарука одночасно рухається трьома стратегічними напрямками:

пошук секторальних нових віцепрем'єрів,

розділення міністерств, які у серпні об'єднали,

заміна міністрів.

"Була ідея, щоб посилити Гончарука кількома новими віцепрем'єрами, які б курували цілі сектори, які провисають. Але ми сказали Льоші, що такі призначення призведуть до неминучих конфліктів. Хочеш замінити когось – заміни, але не провокуй конфлікти всередині уряду", – зазначив один із чинних членів уряду.

Таких віцепрем'єрів спершу планували призначити одразу кілька. Одного Рада призначила на посаду 4 лютого. Мовиться про Дениса Шмигаля, колишнього голову Івано-Франківської ОДА.

Крім того, може з'явитись віцепрем'єр з питань економіки-інвестицій-промисловості. Кандидатом на цю позицію спершу розглядали київського забудовника Ігора Ніконова, однак домовленості з ним не пішли далі ідеї. Згодом у Зеленського спробували залучити на посаду економічного віце ексдепутата та міністра фінансів Віктора Пинзеника, але той на пропозицію не пристав. Також кандидатом називають Ростислава Шурму – колишнього гендиректора заводу "Запоріжсталь".

Ще один віце мав би займатись питаннями окупованих територій. На цій посаді в Офісі президента хотіли б бачити вищезазначеного Резнікова. Але зрештою в Зеленського вирішили не робити окремого віцепрем'єра з окупованих територій, а натомість знову розділити Мінветеранів та МінТОТ. Останнє міністерство і має очолити Резніков.

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Розділення міністертв

В Уряді планують розділити раніше об'єднані міністерства. Такми чином, більшість із них знову може стати окремими відомствами.

Нинішнє Міністерство окупованих територій, ветеранів та переміщених осіб, яким керує Оксана Коляда, незабаром розділять на два: ветеранами опікуватиметься чинна міністерка, а питання окупованих територій відійде у сферу відповідальності міністра Резнікова.

Мінекономіки і МінАПК планують знову зробити окремими відомствами. Заважає цьому, по-перше, відсутність яскравої кандидатури аграрного міністра. А по-друге, побоювання президента, що розділення міністерств може завалити земельну реформу.

Мінкульт і Мінмолодьспорт теж хотіли б розділити. Але на заваді стоїть Олімпіада-2020, підготовка до якої уже мусить іти. І створення міністерства може зупинити цю роботу. Тому найбільш імовірним варіантом стане те, що у Володимира Бородянського заберуть питання спорту. Але воно виокремиться не у нове міністерство, а в Держагентство спорту, що перебуватиме у сфері управління нинішнього Мінкульту.

Очолити це відомство, як кажуть у Кабміні, має хтось не тільки ефективний, але й медійний. За дапними видання, на Банковій розглядали навіть варіант запропонувати це місце ексголкіперу київського "Динамо" і збірної України Олександру Шовковському.

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Майбутні звільнення в Кабміні

Журналісти переконують, що найближчим часом у відставку можуть відправити міністерку соціальної політики Юлію Соколовську, оскільки з нею є проблеми та вона не до кінця розуміє соціальну сферу. А на її місце обговорюють кандидатуру голови Комітету Ради з питань соцполітики Галини Третьякової.

Також Зеленський пильно придивляється до своєї формальної квоти в уряді: міністра оборони та міністра закордонних справ. Щодо обох питання – відкрите.

Із Пристайком – дивна ситуація: він є хорошим дипломатом, але як міністр себе не проявив. За ці декілька місяців він зіпсував вхаємини майже з усіма в команді. І його треба міняти, але в ОПУ ще не ухвалили остаточне рішення. Щодо Загороднюка, то він себе ніяк не проявив на посаді,

– каже співрозмовник видання в Офісі президента

Натомість питання заміни очільника МВС Арсена Авакова, якого тимчасово залишали на посаді "під особисту відповідальність" президента, під час нинішніх розмов про перестановки в уряді предметно не обговорюють.

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