Масових звільнень не буде, – політолог пояснив, що означає відставка Бабак

Малоймовірно, що уряд Олексія Гончарука буде працювати всю свою каденцію в абсолютно незмінному вигляді. Підтвердженню цьому є відставка міністерки розвитку громад та територій Альони Бабак.

Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив політолог Петро Олещук та пояснив: "Відставки можуть бути, але спершу уряд має пройти через розв'язання складних питань – це трудове законодавство, земельне законодавство та співпраця з МВФ".

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Він вважає, що після звільнення Альони Бабак говорити про якісь серйозні кадрові рішення наразі не будуть.

Відставка Бабак очевидно була пов'язана з тим, що вона в цій конфігурації працювати не могла. Але я не думаю, що будуть якісь масові відставки та звільнення, тому що вони нікому не потрібні,

– наголосив експерт.

До слова, 4 лютого Верховна Рада звільнила Альону Бабак з посади міністерки розвитку громад та територій, і призначила на її місце Дениса Шмигаля. Бабак написала заяву за власним бажанням, та при цьому заявила про тиск і погрози від будівельної мафії. Через це частина фракцій не хотіла її відпускати, і вимагали деталей.

Політолог Петро Олещук прокоментував відставку Альони Бабак: відео