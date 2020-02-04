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      Масових звільнень не буде, – політолог пояснив, що означає відставка Бабак

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      Альона Бабак / 24 канал

      Малоймовірно, що уряд Олексія Гончарука буде працювати всю свою каденцію в абсолютно незмінному вигляді. Підтвердженню цьому є відставка міністерки розвитку громад та територій Альони Бабак.

      Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив політолог Петро Олещук та пояснив: "Відставки можуть бути, але спершу уряд має пройти через розв'язання складних питань – це трудове законодавство, земельне законодавство та співпраця з МВФ".

      До слова: Шквал негативу від будівельної мафії: в уряді прокоментували відставку Альони Бабак

      Він вважає, що після звільнення Альони Бабак говорити про якісь серйозні кадрові рішення наразі не будуть.

      Відставка Бабак очевидно була пов'язана з тим, що вона в цій конфігурації працювати не могла. Але я не думаю, що будуть якісь масові відставки та звільнення, тому що вони нікому не потрібні,
      – наголосив експерт. 

      До слова, 4 лютого Верховна Рада звільнила Альону Бабак з посади міністерки розвитку громад та територій, і призначила на її місце Дениса Шмигаля. Бабак написала заяву за власним бажанням, та при цьому заявила про тиск і погрози від будівельної мафії. Через це частина фракцій не хотіла її відпускати, і вимагали деталей.

      Політолог Петро Олещук прокоментував відставку Альони Бабак: відео

       

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Верховна Рада Альона Бабак Денис Шмигаль Кабінет Міністрів України Міністерство розвитку громад та територій
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