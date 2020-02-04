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      Шквал негативу від будівельної мафії: в уряді прокоментували відставку Альони Бабак

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      Альона Бабак / 24 канал

      Верховна Рада підтримала відставку міністерки розвитку громад та територій Альони Бабак. Однак в уряді наголосили, що боротьба з корупцією в будівельній сфері триватиме.

      Таку думку в ефірі 24 каналу озвучила представниця уряду у Верховній Раді Олена Шуляк. За її словами, про відставку Альони Бабак уряд знав ще раніше – 17 січня її розглядали на комітеті з організації державної влади місцевого самоврядування регіонального розвитку та містобудування.

      На часі: Рада проголосувала за відставку міністерки Альони Бабак

      "Я знаю, що Альона Бабак зараз співпрацює з правоохоронними органами і останнім часом можна побачити проти Альони Бабак брудну інформаційну кампанію, яка триває вже не один тиждень. Це говорить про те, що речі, які вона робила у реформуванні, були правильними, тому що викликали такий шквал негативу зі сторони недоброчесних забудовників або будівельної мафії. На превеликий жаль будівельна сфера є однією з найкорумпованіших в Україні", – сказала Шуляк. 

      Вона пояснила, що новопризначений міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль продовжуватиме боротьбу з будівельною мафією і буде завершувати всі ті починання, які робили Альона Бабак та інші міністерства. 

      Що відомо про нового очільника Міністерства розвитку громад і територій Дениса Шмигаля – читайте за посиланням

      На запитання, чому Шмигаль обійняв також посаду віцепрем'єр-міністра України, представниця уряд у парламенті відповіла: "Це вже пояснював Олексій Гончарук. Регіональний розвиток сьогодні у фокусі уваги нашої країни та уряду. Тому дуже важливо, щоб таку посаду обіймала фахова людина, яка приділятиме цьому досить багато уваги".

      Коментар представниці уряду у Верховній Раді Олени Шуляк про відставку Альони Бабак:

       

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Кабінет Міністрів України Верховна Рада Альона Бабак Денис Шмигаль Новини України
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