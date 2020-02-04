Шквал негатива от строительной мафии: в правительстве прокомментировали отставку Алены Бабак

Верховная Рада поддержала отставку министра развития общин и территорий Алены Бабак. Однако в правительстве отметили, что борьба с коррупцией в строительной сфере продолжится.

Такое мнение в эфире 24 каналу озвучила представитель правительства в Верховной Раде Елена Шуляк. По ее словам, об отставке Алены Бабак правительство знало еще раньше – 17 января ее рассматривали на комитете по организации государственной власти и местного самоуправления регионального развития и градостроительства.

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"Я знаю, что Алена Бабак сейчас сотрудничает с правоохранительными органами и в последнее время можно увидеть против Алены Бабак грязную информационную кампанию, которая продолжается уже не одну неделю. Это говорит о том, что вещи, которые она делала в реформировании, были правильными, потому что вызвали такой шквал негатива со стороны нечестных застройщиков или строительной мафии. К большому сожалению строительная сфера является одной из самых коррумпированных в Украине", – сказала Шуляк.

Она пояснила, что новый министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль будет продолжать борьбу со строительной мафией и будет завершать все те начинания, которые делали Алена Бабак и другие министерства.

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На вопрос, почему Шмыгаль занял также пост вицепремьер-министра Украины, представитель правительство в парламенте ответила: "Это уже объяснял Алексей Гончарук. Региональное развитие сегодня в фокусе внимания нашей страны и правительства. Поэтому очень важно, чтобы такую ​​должность занимал профессиональный человек, который будет уделять этому достаточно много внимания".

Комментарий представительницы правительства в Верховной Раде Елены Шуляк об отставке Алены Бабак: