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      Рада проголосовала за отставку министра Алены Бабак

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      Рада проголосовала за отставку Алены Бабак / Фото 24 канала

      Верховная Рада 4 февраля проголосовала за отставку министра развития общин и территорий Алены Бабак. Это решение поддержали 266 нардепов.

      Алена Бабак в январе написала заявление об отставке по собственному желанию и подала его в Кабинет министров.

      Биография: Алена Бабак уходит в отставку: что известно о министере развития общин и территорий

      Она стала первой чиновницей, которая ушла с должности министра в правительстве премьера Алексея Гончарука.

      Рада щвільнила Альону Бабак результати голосуванняРезультаты голосования Рады за отставку Бабак

      Хочу сказать тем людям, которых я бы назвала злопыхателями в строительной сфере, которые опутали ее, как спрут, и, думаю, хотели бы очень радоваться на моих костях после этого увольнения, – не получится. Не получится, потому что то, что начато этим правительством, Министерством развития общин, Офисом Президента по борьбе с коррупцией в строительной отрасли, в сфере архитектурно-строительного контроля начата и не имеет обратного пути,
      – заявила во время выступления в парламенте Бабак.

      Она также заявила, что правоохранительные органы, которые прямо подчинены президенту, начали системную борьбу с теми, кто сегодня с помощью различных кланов пытается раскачать ситуацию как в Офисе Президента, так и в правительстве, и спекулируют на этом.

      "Правоохранительные органы видят то, что сейчас через подставные организации пытаются увольнять людей в ГАСИ. Подставными я называю сегодня карманные общественные организации типа "Стоп произвол", "Общественная правда". Через людей, которые сегодня в системе ГАСИ продолжают работать и писать кляузы, чтобы сохранить сферу своего влияния", – добавила Бабак.

      Я хочу также сказать тем, кто начал борьбу со мной лично в прессе из-за аннулирования разрешения на Ольшанской, на Гоголевской и эти люди скоро начнут строительство возле Дворца "Украина", на Ивана Франко, друзья-киевляне не будут стоять в стороне! Поэтому то, что ухожу я с этой должности, не означает, что президент прекратил борьбу с вами. Вся система запущена. Бойтесь! Вам не будет места в строительной отрасли,
      – отметила Бабак.

      Сам глава правительства предложит назначить новым министром развития общин и территорий главу Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмыгаля.

      Почему Алена Бабак уходит в отставку?

      Сейчас Алена Бабак не называла конкретную причину своего решения уйти в отставку.

      Однако ранее чиновница в интервью 24 каналу подчеркивала, что ее хотят дискредитировать представители олигархических групп, которые связаны со сферой строительства и имеют власть. Эти люди недовольны политикой Минразвития, которая изменилась в направлении наведения порядка в сфере градостроительства, планировки территорий и архитектурно-строительного контроля.

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      Автор: Ирина Кошанская, Лия Бонавская
      Теги: Верховная Рада Новости Украины Новости политики Министерство развития общин и территорий Кабинет Министров Украины Алена Бабак
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