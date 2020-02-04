Рада проголосовала за отставку министра Алены Бабак

Верховная Рада 4 февраля проголосовала за отставку министра развития общин и территорий Алены Бабак. Это решение поддержали 266 нардепов.

Алена Бабак в январе написала заявление об отставке по собственному желанию и подала его в Кабинет министров.

Биография: Алена Бабак уходит в отставку: что известно о министере развития общин и территорий

Она стала первой чиновницей, которая ушла с должности министра в правительстве премьера Алексея Гончарука.

Результаты голосования Рады за отставку Бабак

Хочу сказать тем людям, которых я бы назвала злопыхателями в строительной сфере, которые опутали ее, как спрут, и, думаю, хотели бы очень радоваться на моих костях после этого увольнения, – не получится. Не получится, потому что то, что начато этим правительством, Министерством развития общин, Офисом Президента по борьбе с коррупцией в строительной отрасли, в сфере архитектурно-строительного контроля начата и не имеет обратного пути,

– заявила во время выступления в парламенте Бабак.

Она также заявила, что правоохранительные органы, которые прямо подчинены президенту, начали системную борьбу с теми, кто сегодня с помощью различных кланов пытается раскачать ситуацию как в Офисе Президента, так и в правительстве, и спекулируют на этом.

"Правоохранительные органы видят то, что сейчас через подставные организации пытаются увольнять людей в ГАСИ. Подставными я называю сегодня карманные общественные организации типа "Стоп произвол", "Общественная правда". Через людей, которые сегодня в системе ГАСИ продолжают работать и писать кляузы, чтобы сохранить сферу своего влияния", – добавила Бабак.

Я хочу также сказать тем, кто начал борьбу со мной лично в прессе из-за аннулирования разрешения на Ольшанской, на Гоголевской и эти люди скоро начнут строительство возле Дворца "Украина", на Ивана Франко, друзья-киевляне не будут стоять в стороне! Поэтому то, что ухожу я с этой должности, не означает, что президент прекратил борьбу с вами. Вся система запущена. Бойтесь! Вам не будет места в строительной отрасли,

– отметила Бабак.

Сам глава правительства предложит назначить новым министром развития общин и территорий главу Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмыгаля.

Почему Алена Бабак уходит в отставку?

Сейчас Алена Бабак не называла конкретную причину своего решения уйти в отставку.

Однако ранее чиновница в интервью 24 каналу подчеркивала, что ее хотят дискредитировать представители олигархических групп, которые связаны со сферой строительства и имеют власть. Эти люди недовольны политикой Минразвития, которая изменилась в направлении наведения порядка в сфере градостроительства, планировки территорий и архитектурно-строительного контроля.