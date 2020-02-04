Рада проголосувала за відставку міністерки Альони Бабак

Верховна Рада 4 лютого проголосувала за відставку міністерки розвитку громад та територій Альони Бабак. Це рішення підтримали 266 нардепів.

Альона Бабак у січні написала заяву про відставку за власним бажанням і подала її в Кабінет Міністрів.

Біографія: Альона Бабак йде у відставку: що відомо про міністерку розвитку громад і територій

Вона стала першою чиновницею, яка пішла з посади міністра в уряді прем'єра Олексія Гончарука.



Результати голосування Ради за відставку Бабак

Хочу сказати тим людям, яких я б назвала злопихателями в будівельній сфері, які обплутали її, як спрут, і, думаю, хотіли б дуже радіти на моїх кістках після цього звільнення, – не вийде. Не вийде, тому що те, що розпочато цим урядом, Міністерством розвитку громад, Офісом Президента по боротьбі з корупцією в будівельній галузі, у сфері архітектурно-будівельного контролю розпочата і не має зворотного шляху,

– заявила під час виступу в парламенті Бабак.

Вона також заявила, що правоохоронні органи, які прямо підпорядковані президентові, розпочали системну боротьбу з тими, хто сьогодні через різні клани намагається розгойдати ситуацію як в Офісі Президента, так і в уряді, і спекулюють на цьому.

"Правоохоронні органи бачать те, що зараз через підставні організації намагаються звільняти людей в ДАБІ. Підставними я називаю сьогодні кишенькові громадські організації типу "Стоп свавілля", "Громадська правда". Через людей, які сьогодні в системі ДАБІ продовжують працювати і писати кляузи, щоб залишити сферу свого впливу", – додала Бабак.

Я хочу також сказати тим, хто розпочав боротьбу зі мною особисто в пресі через анулювання дозволу на Вільшанській, на Гоголівській і ці люди скоро почнуть будівництво біля Палацу "Україна", на Івана Франка, друзі-кияни не будуть стояти! Тому те, що іду я з цієї посади, не означає, що президент припинив боротьбу з вами. Вся система запущена. Бійтеся! Вам не буде місця в будівельній галузі,

– наголосила Бабак.

Сам глава уряду запропонує призначити новим міністром розвитку громад та територій голову Івано-Франківської ОДА Дениса Шмигаля.

Чому Альона Бабак пішла у відставку

Наразі Альона Бабак не називала конкретну причину свого рішення піти у відставку.

Проте раніше чиновниця в інтерв'ю 24 каналу наголошувала, що її хочуть дискредитувати представники олігархічних груп, які пов'язані зі сферою будівництва і мають владу. Ці люди незадоволені політикою Мінрозвитку, яка змінилася в напрямку наведення порядку у сфері містобудування, планування територій та архітектурно-будівельного контролю.