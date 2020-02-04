23:06
4 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВИРУС 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА ГРИПП В УКРАИНЕ УБИЙСТВО АНДРЕЯ СОТНИКА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: РПЦ изобрела вакцину против коронавируса. Якутия убежит от Путина
      Вєсті Кремля
      22:01, сегодня
      Вести.UA: бомбардировка азовским коронавирусом. Неприкосновенность ОПЗЖопцев
      Вєсті.UA
      22:31, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КОРОНАВИРУС 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА ГРИПП В УКРАИНЕ УБИЙСТВО АНДРЕЯ СОТНИКА

      Массовых увольнений не будет, – политолог пояснил, что означает отставка Бабак

      65 Читати новину українською
      Алена Бабак / 24 канал

      Маловероятно, что правительство Алексея Гончарука будет работать всю свою каденцию в абсолютно неизменном виде. Подтверждению этому является отставка министра развития общин и территорий Алены Бабак.

      Такое мнение в эфире 24 канала озвучил политолог Петр Олещук и пояснил: "Отставки могут быть, но сначала правительство должно пройти через решение сложных вопросов – это трудовое законодательство, земельное законодательство и сотрудничество с МВФ".

      К слову: Шквал негатива от строительной мафии: в правительстве прокомментировали отставку Алены Бабак

      Он считает, что после увольнения Алены Бабак говорить о каких-то серьезных кадровых решениях пока не будут.

      Отставка Бабак очевидно была связана с тем, что она в этой конфигурации работать не могла. Но я не думаю, что будут какие-то массовые отставки и увольнения, потому что они никому не нужны,
      – подчеркнул эксперт.

      К слову, 4 февраля Верховная Рада уволила Алену Бабак с должности министра развития общин и территорий, и назначила на ее место Дениса Шмыгаля. Бабак написала заявление по собственному желанию, и при этом заявила о давлении и угрозах от строительной мафии. Из-за этого часть фракций не хотела ее отпускать, и требовала деталей.

      Политолог Петр Олещук прокомментировал отставку Алены Бабак: видео

       

      Сколько людей заболело вирусом из Китая и в каких странах: онлайн-карта
      сегодня
      89487
      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Алена Бабак Кабинет Министров Украины Министерство развития общин и территорий Денис Шмыгаль
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 23:00 Нас пытали током, а девушек насиловали: экс-пленник Усатюк рассказал об ужасах плена (18+)
      Олексій Печій 15
      сегодня , 21:30 Выборы президента США: как голосуют и выбирают американцы
      Анатолій Максимов 129
      30 января , 17:50 Красивые и успешные: пятерка самых привлекательных покеристок мира – фото
      419
      3 февраля , 10:00 Почему жить в Батуми лучше, чем в Барселоне: преимущества инвестиций в недвижимость в Грузии
      1159
      сегодня , 20:17 Убойный месяц в исполнении "слуг"
      Леонід Швець 83
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук