Массовых увольнений не будет, – политолог пояснил, что означает отставка Бабак

Маловероятно, что правительство Алексея Гончарука будет работать всю свою каденцию в абсолютно неизменном виде. Подтверждению этому является отставка министра развития общин и территорий Алены Бабак.

Такое мнение в эфире 24 канала озвучил политолог Петр Олещук и пояснил: "Отставки могут быть, но сначала правительство должно пройти через решение сложных вопросов – это трудовое законодательство, земельное законодательство и сотрудничество с МВФ".

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Он считает, что после увольнения Алены Бабак говорить о каких-то серьезных кадровых решениях пока не будут.

Отставка Бабак очевидно была связана с тем, что она в этой конфигурации работать не могла. Но я не думаю, что будут какие-то массовые отставки и увольнения, потому что они никому не нужны,

– подчеркнул эксперт.

К слову, 4 февраля Верховная Рада уволила Алену Бабак с должности министра развития общин и территорий, и назначила на ее место Дениса Шмыгаля. Бабак написала заявление по собственному желанию, и при этом заявила о давлении и угрозах от строительной мафии. Из-за этого часть фракций не хотела ее отпускать, и требовала деталей.

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