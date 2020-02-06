Давайте почекаємо, потрібен результат, – Зеленський про Авакова і розслідування
Президент Володимир Зеленський продовжує очікувати від Міністерства внутрішніх справ України та голови відомства Арсена Авакова конкретних результатів з резонансних розслідувань.
Такими серед інших є розслідування справ про вбивство активістки Катерини Гандзюк та журналіста Павла Шеремета. Про це сказав глава держави журналістам 6 лютого у Києві, пише "Інтерфакс-Україна".
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Володимир Зеленський наголошує, що результати розслідувань повинні бути реальними.
Ви знаєте, що є дуже багато резонансних справ, які хвилюють суспільство. Ми чекаємо результатів реальних: не на словах, а дієвих. І Шеремет, і Гандзюк, і інші такі дуже гучні кримінальні справи. Тому давайте почекаємо – потрібен результат,
– сказав він.
Що треба знати про міністра Авакова
- Після призначення Арсена Авакова Володимир Зеленський заявив, що він є на випробувальному терміні. Це було наприкінці серпня – після призначення нових міністрів в уряд. Так Арсен Аваков став одним із двох міністрів, які залишились зі старого уряду. Інша – очільниця Міністерства фінансів Оксана Маркарова.
- Тоді ж Олексій Гончарук пояснював, що рішення залишити політика у новому уряді було одним із найскладніших. Проте главі МВС чітко "окреслили червоні лінії", за які не можна переступати.
- Тепер Арсену Авакову приписують вплив на кілька десятків нардепів у парламенті. Зокрема, депутатську групу "За майбутнє" в Раді називають групою "Коломойського – Авакова".
- Експерти вважають, що тепер в Авакова куди більше шансів всидіти в міністерському кріслі, ніж в інших міністрів. До слова, про перезавантаження уряду говорять давно, а Володимир Зеленський із Олексієм Гончаруком нібито навіть проводять співбесіди потенційних членів Кабміну.
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Провали Арсена Авакова на посаді очільника МВС / Інфографіка 24 каналу