Давайте почекаємо, потрібен результат, – Зеленський про Авакова і розслідування

Президент Володимир Зеленський продовжує очікувати від Міністерства внутрішніх справ України та голови відомства Арсена Авакова конкретних результатів з резонансних розслідувань.

Такими серед інших є розслідування справ про вбивство активістки Катерини Гандзюк та журналіста Павла Шеремета. Про це сказав глава держави журналістам 6 лютого у Києві, пише "Інтерфакс-Україна".

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Володимир Зеленський наголошує, що результати розслідувань повинні бути реальними.

Ви знаєте, що є дуже багато резонансних справ, які хвилюють суспільство. Ми чекаємо результатів реальних: не на словах, а дієвих. І Шеремет, і Гандзюк, і інші такі дуже гучні кримінальні справи. Тому давайте почекаємо – потрібен результат,

– сказав він.

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