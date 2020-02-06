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      Давайте почекаємо, потрібен результат, – Зеленський про Авакова і розслідування

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      Зеленський очікує від Авакова і МВС результатів у справах Шеремета, Гандзюк та інших резонансних злочинів / Getty images

      Президент Володимир Зеленський продовжує очікувати від Міністерства внутрішніх справ України та голови відомства Арсена Авакова конкретних результатів з резонансних розслідувань.

      Такими серед інших є розслідування справ про вбивство активістки Катерини Гандзюк та журналіста Павла Шеремета. Про це сказав глава держави журналістам 6 лютого у Києві, пише "Інтерфакс-Україна".

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      Володимир Зеленський наголошує, що результати розслідувань повинні бути реальними.

      Ви знаєте, що є дуже багато резонансних справ, які хвилюють суспільство. Ми чекаємо результатів реальних: не на словах, а дієвих. І Шеремет, і Гандзюк, і інші такі дуже гучні кримінальні справи. Тому давайте почекаємо – потрібен результат,
      – сказав він.

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      Провали Авакова на посаді
      Провали Арсена Авакова на посаді очільника МВС / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Арсен Аваков Президент України Міністерство внутрішніх справ Справа Катерини Гандзюк Павло Шеремет
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