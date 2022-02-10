Неплохой идеей было бы раздавать iPhone. На эту тему в эфире 24 канала пошутил единственный украинский журналист, аккредитованный в России, Роман Цимбалюк.
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"Мне очень понравилась идея раздавать "еСмартфоны". По моему мнению, этот смартфон должен быть последней моделью iPhone", – сказал с юмором журналист.
Конец эпохи бедности и партнеры Apple
Он пояснил, что это будет показывать, будто действительно "эпоха бедности закончилась".
Лично я поеду к родителям, поменяюсь с папой. Себе заберу последний iPhone, ему отдам тоже почти новый (телефон – 24 канал),
– пошутил Цимбалюк.
Кроме этого, это будет гигантская оптовая закупка телефонов. Поэтому Украина получит скидку и станет суперпартнером компании Apple.
"Плюсов очень много. К каждой бабушке приедут внуки, посмотреть, все ли хорошо с телефоном. Семьи воссоединятся. Эта тема даст не только политические дивиденды, но и гораздо шире", – в шутку отметил журналист. Однако Цимбалюк действительно считает раздачу смартфонов-позитивной идеей.
Полная трансляция Романа Цимбалюка: смотрите видео
Идея с выборами в смартфоне требует подготовки
Журналист высказался и относительно проведения выборов в смартфоне. Он не думает, что это можно воплотить сейчас, однако понемногу стоит делать какие-то шаги.
"Я не отказываюсь от этой идеи, а говорю, что она нуждается в подготовке общества", – отметил Цимбалюк.
Надо начать с выборов ректора или главного врача
Нужно, как он отметил, начать, например, с выборов ректора в электронном виде. Чтобы студенты, которые там учатся, имели возможность голосовать.
"Или же (начать – 24 канал) с выборов главного врача медицинских центров по этой технологии, чтобы все к ней привыкали" – добавил он.
Что известно об онлайн-выборах
В конце ноября 2021 года Владимир Зеленский заявил, что онлайн-выборы могут проходить параллельно с обычным голосованием. Для этого офис Президента сотрудничает с Microsoft и Apple. В Минцифры сообщили, что соответствующий вопрос должны решать Центральная избирательная комиссия и Верховная Рада. Однако глава ведомства Михаил Федоров подчеркнул, что министерство готово помогать технически.
Смартфоны для пенсионеров: что известно
- Во время презентации новых услуг в Дии, президент Украины рассказал о программе "еСмартфон".
- Согласно с ней, все украинцы, которые старше 60 лет, получат от государства бесплатный, качественный, быстрый смартфон и льготный тариф.
- Анонсируя новую услугу, Зеленский подчеркнул, что преимущества цифрового государства должны быть доступны всем.
- Когда именно запустят программу, а также о каких именно смартфонах говорится, пока неизвестно.