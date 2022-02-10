Неплохой идеей было бы раздавать iPhone. На эту тему в эфире 24 канала пошутил единственный украинский журналист, аккредитованный в России, Роман Цимбалюк.

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"Мне очень понравилась идея раздавать "еСмартфоны". По моему мнению, этот смартфон должен быть последней моделью iPhone", – сказал с юмором журналист.

Конец эпохи бедности и партнеры Apple

Он пояснил, что это будет показывать, будто действительно "эпоха бедности закончилась".

Лично я поеду к родителям, поменяюсь с папой. Себе заберу последний iPhone, ему отдам тоже почти новый (телефон – 24 канал),

– пошутил Цимбалюк.

Кроме этого, это будет гигантская оптовая закупка телефонов. Поэтому Украина получит скидку и станет суперпартнером компании Apple.

"Плюсов очень много. К каждой бабушке приедут внуки, посмотреть, все ли хорошо с телефоном. Семьи воссоединятся. Эта тема даст не только политические дивиденды, но и гораздо шире", – в шутку отметил журналист. Однако Цимбалюк действительно считает раздачу смартфонов-позитивной идеей.

Полная трансляция Романа Цимбалюка: смотрите видео

Идея с выборами в смартфоне требует подготовки

Журналист высказался и относительно проведения выборов в смартфоне. Он не думает, что это можно воплотить сейчас, однако понемногу стоит делать какие-то шаги.

"Я не отказываюсь от этой идеи, а говорю, что она нуждается в подготовке общества", – отметил Цимбалюк.

Надо начать с выборов ректора или главного врача

Нужно, как он отметил, начать, например, с выборов ректора в электронном виде. Чтобы студенты, которые там учатся, имели возможность голосовать.

"Или же (начать – 24 канал) с выборов главного врача медицинских центров по этой технологии, чтобы все к ней привыкали" – добавил он.

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