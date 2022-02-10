Непоганою ідеєю було б роздавати iPhone. На цю тему в ефірі 24 каналу пожартував єдиний український журналіст, акредитований в Росії, Роман Цимбалюк.

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"Мені дуже сподобалась ідея роздавати "єСмартфони". На мою думку, цей смартфон повинен бути останньою моделлю iPhone", – сказав з гумором журналіст.

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Він пояснив, що це показуватиме, ніби дійсно "епоха бідності" закінчилася.

Особисто я поїду до батьків, поміняюсь з татом. Собі заберу останній iPhone, йому віддам теж майже новий (телефон – 24 канал),

– пожартував Цимбалюк.

Окрім цього, це буде гігантська гуртова закупка телефонів. Відтак Україна отримає знижку і стане суперпартнером компанії Apple.

"Плюсів дуже багато. До кожної бабусі приїдуть внуки, подивитися, чи все добре із телефоном. Сім'ї возз'єднаються. Ця тема дасть не тільки політичні дивіденди, а й набагато ширші", – жартома відзначив журналіст. Однак Цимбалюк справді вважає роздачу смартфонів – позитивною ідеєю.

Повна трансляція Романа Цимбалюка: дивіться відео

Ідея з виборами у смартфоні потребує підготовки

Журналіст висловився і щодо проведення виборів у смартфоні. Він не думає, що це можна втілити зараз, однак потрохи варто робити якісь кроки.

"Я не відмовляюсь від цієї ідеї, а говорю, що вона потребує підготовки суспільства", – зауважив Цимбалюк.

Треба почати з виборів ректора чи головного лікаря

Потрібно, як він зауважив, почати, наприклад, з виборів ректора в електронному вигляді. Аби студенти, які там навчаються, мали можливість голосувати.

"Або ж (почати – 24 канал) із виборів головного лікаря медичних центрів за цією технологією, щоб всім до неї звикали" – додав він.

Що відомо про онлайн-вибори Наприкінці листопада 2021 року Володимир Наприкінці листопада 2021 року Володимир Зеленський заявив , що онлайн-вибори можуть відбуватися паралельно зі звичайним голосуванням. Задля цього Офіс Президента співпрацює із Microsoft та Apple. У Мінцифри повідомили, що відповідне питання повинні розв'язувати Центральна виборча комісія і Верховна Рада. Однак очільник відомства Михайло Федоров наголосив , що міністерство готове допомагати технічно.

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