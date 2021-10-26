В то же время глава фракции "Слуга народа" отметил, что, по его мнению, слова секретаря СНБО являются личной позицией и "не имеют никакой кампании". Об этом нардеп сообщил в эфире одного украинских телеканалов.
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Давид Арахамия подчеркнул, что вопросы формы государственного правления должны решаться исключительно на всенародном референдуме.
Если в обществе есть такая потребность – это можно решать путем референдума. Но насколько мне известно, даже дискуссии и потребности такой в обществе нет,
– добавил парламентарий.
Президентская республика – это
Форма государственного правления, при которой государственная власть осуществляется путем предоставления президенту широкого круга полномочий, в частности предусматривает соединение в руках президента полномочий главы государства и главы правительства.
Термин "президентская республика" говорит сам за себя: глава государства играет в республике главную роль. Кроме этого, его называют сильным президентом.