Водночас глава фракції "Слуга народу" зазначив, що, на його думку, слова секретаря РНБО є особистою позицією та "не мають ніякої кампанії". Про це нардеп повідомив в ефірі одного українських телеканалів.

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Давид Арахамія наголосив, що питання форми державного правління мають вирішуватися виключно на всенародному референдумі.

Якщо у суспільстві є така потреба – це можна вирішувати шляхом референдуму. Але наскільки мені відомо, навіть дискусії та потреби такої в суспільстві немає,

– додав парламентар.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський 24 червня 2021 року заявив, що в Україні де-юре парламентсько-президентська форма правління, але де-факто – президентсько-парламентська.