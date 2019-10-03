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      Должен договариваться: Путин прокомментировал политику Зеленского относительно Донбасса

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      Путин прокомментировал политику Зеленского
      Путин прокомментировал политику Зеленского / hyser.com.ua

      Украинскому президенту Владимиру Зеленскому хватит политического мужества, чтобы урегулировать ситуацию на Донбассе. Несмотря на это – определенные его колебания таки заметны.

      Об этом российский лидер Владимир Путин заявил в четверг, 3 октября, во время заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, пишет Интерфакс-Украина.

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      Путин сказал, что, мол, не знает, насколько сильными в Украине сейчас являются те, кто против урегулирования ситуации на Донбассе – особенно на почве минских договоренностей.

      Запрос общества на урегулирование очевиден. Я думаю, что прежде всего на основе этого запроса господин Зеленский так убедительно выиграл выборы. Люди ждут решения этой проблемы,
      – подчеркнул Путин.

      И добавил: "Если у него (Зеленского – 24 канал) хватит политического мужества и силы довести это до конца, я думаю, он утвердится как честный политик, мужественный и способный добиваться реализации принятых решений".

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      "Думаю, он искренне хочет это сделать, это его искреннее убеждение, стремление. А сможет ли он это сделать или нет, сможет ли он противостоять тем, кто против этого процесса, – мне сейчас трудно сказать", – отметил Путин. И при этом выделил, что видит "определенные сомнения".

      Это вроде бы неизбежно. Он (Зеленский – 24 канал) должен искать какие-то компромиссы, должен договариваться со всеми членами общества, со всем народом, каких бы взглядов там не придерживались. И должен выполнять свои предвыборные обещания,
      – подытожил Путин.

      Примечательно, что в этот же день, 3 октября, помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сказал, что встреча в нормандском формате вряд ли состоится в октябре. Мол, у Владимира Путина "трудности с графиком".

       Читайте также: Нормандская встреча и формула Штайнмайера: как Украине не попасть в ловушку

       

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Владимир Зеленский Новости политики Новости Украины Новости России Украина – Россия Владимир Путин
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